Temptation Island | Dopo la partecipazione di Antonio Martello nel programma di Filippo Bisciglia con la fidanzata Annamaria Laino, sono spuntate diverse segnalazioni di quelle che sembrerebbero essere le presunte amanti di lui.

Temptation Island è stato uno dei programmi più attesi di quest’estate e purtroppo, come tutte le cose belle, sta giungendo al termine. In quest’edizione hanno sicuramente fatto parlare i fidanzati Antonio Martello e Annamaria Laino. I due stanno attualmente continuando il loro viaggio nei sentimenti nel programma di Filippo Bisciglia e sono completamente all’oscuro di quello che sta succedendo nel mondo esterno. Perché i colpi di scena non avvengono soltanto all’isola delle tentazioni, ma anche al di fuori.

Antonio non ha sicuramente intrapreso un percorso limpido e sincero, in quanto non ha mai mancato di dimostrare il suo interesse verso le single del villaggio, mentre Annamaria non fa altro che dubitare sui sentimenti di lui che sembrano essere tutt’altro che sinceri. Peccato che non sia a conoscenza che dopo la loro partecipazione al programma siano spuntate numerose segnalazioni su Antonio, in particolar da alcune ragazze che sembrerebbero essere le sue amanti che non erano assolutamente a conoscenza della sua situazione sentimentale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Valeria con Alessandro Basciano? Parla lei

Dopo la confessione dell’ex moglie di Antonio, è arrivata la segnalazione di Mery che, intervistata da Donna Pop, ha raccontato di essere uscita un paio di volte con lui e che quest’ultimo non le ha assolutamente fatto accenno ad Annamaria, ma soltanto dell’ex moglie con cui aveva un pessimo rapporto.

Antonio avrebbe cercato da questa ragazza un approccio più sul piano fisico, ma quest’ultima non avrebbe voluto provocando un certo dispiacere in lui, che l’avrebbe prontamente liquidata per poi tornare a farsi sentire a capodanno. Ultimo giorno in cui i due si sono visti e sentiti.

Antonio Martello ha tradito Annamaria Laino prima di Temptation Island? Sembrerebbe proprio di sì, visto che questa non è stata l’unica segnalazione spuntata in rete.

Antonio e Annamaria di Temptation Island: le segnalazioni delle amanti

Antonio Martello è sicuramente il fidanzato di Temptation Island che più ha fatto discutere, anche più di Ciavy visto che lui aveva ammesso di aver avuto altri rapporti oltre quello con Valeria.

Numerose ragazze, infatti, hanno scritto all’influencer Deianira Marzano, dicendole che avevano frequentato il compagno di Annamaria Laino prima che lui prendesse parte al programma e che si era sempre presentato come un uomo single, senza nessun legame sentimentale alle spalle.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonella Elia | Pietro Delle Piane tuona: “E’ arida, non ha figli”

Inoltre, come riportato anche da Mery, Antonio di Temptation Island, che ha fatto una proposta hot ad una single, trovava numerose scuse per non frequentare la ragazza di turno, affermando che aveva continui problemi da risolvere.

Antonio e Annamaria di Temptation Island abbandoneranno il programma da single o da fidanzati? I telespettatori sperano che lei possa finalmente aprire gli occhi in merito alla sua relazione.