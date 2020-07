Ricette estive | Ecco 10 versioni di bruschette facili e sfiziose

Tra le ricette estive più gettonate sicuramente troviamo le bruschette. Facili da preparare ma allo stesso tempo sfiziose, scopriamone 10 versioni.

Con l’arrivo del caldo per molti di noi passa anche la voglie di cucinare piatti troppo elaborati e lunghi da preparare. Ecco che allora corriamo alla ricerca di ricette estive fresche e veloci a preparare.

Tra queste un posto nella top ten lo meritano sicuramente le bruschette. Un classico jolly da giocarsi quando il tempo per cucinare è poco e la voglia di mettersi ai fornelli anche.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Tapenade | La ricetta provenzale del patè alle olive nere

Un piatto facile da preparare ma al tempo stesso sfiziosissimo che saprà conquistare tutti i palati vista la grande varietà di bruschette che vi proponiamo.

Ecco 10 versioni di bruschette facili e veloci da preparare

Con l’arrivo del caldo anche la voglia di cucinare se ne va. Cosa c’è di meglio allora che preparare delle bruschette? Un’idea facile e veloce adatta a una cena in famiglia o tra amici.

In estate infatti si possono sfruttare gli spazi all’aperto per organizzare dei piccoli buffet o aperitivi per trascorrere un po’ di tempo insieme ai propri cari.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Focaccia sfogliata al pesto | La ricetta di Natalia Cattelani

Le bruschette oltre che essere preparate in poco tempo possono essere consumate come antipasto veloce magari accompagnate da un fresco Spritz o un gustoso Mojito.

Scopriamone 10 versioni, da quella più classica a quella più elaborata. Per il pane possiamo utilizzare quello classico casareccio o integrale.

1) Bruschetta ai pomodorini Ingredienti pane abbrustolito

pomodorini pachino

sale

olio d’oliva

basilico fresco

aglio opzionale Preparazione In una terrina tagliamo a pezzetti i pomodorini e condiamoli con olio e sale. Prendiamo una fetta di pane abbrustolito e strofiniamo sopra un po’ di aglio se gradito, altrimenti aggiungiamo i pomodorini e del basilico fresco. Bruschetta caponatina Ingredienti pane abbrustolito

zucchina

carota

melanzana

peperone rosso o giallo

olio d’oliva

sale Preparazione Mondiamo le verdure di stagione, quindi una volta pronte, mettiamole a cuocere in una padella con un filo d’olio e sale. Se piacciono aggiungiamo le spezie. Quindi prendiamo una fetta di pane abbrustolito e condiamo la nostra bruschetta con la caponatina. Aggiungiamo in superficie un filo d’olio a crudo. Bruschetta crudaiola Ingredienti pane abbrustolito

pomodorini pachino

formaggio primosale

olive verdi

sale

olio d’oliva Preparazione Riduciamo a rondelle sia i pomodorini che le olive, quindi adagiamole sopra la fetta di pane abbrustolito insieme al primosale tagliato a pezzettini. Condiamo con sale e olio. Bruschetta rucola e noci Ingredienti pane abbrustolito

stracchino

rucola fresca

gherigli di noci

sale

olio d’oliva Preparazione Su una fetta di pane abbrustolita spalmiamo abbondante stracchino, quindi aggiungiamo rucola fresca e noci. Condiamo con un filo d’olio e sale. Bruschetta all’avocado Ingredienti pane abbrustolito

un uovo

avocado

sale

olio d’oliva Preparazione Cuociamo l’uovo strapazzato con un pizzico di sale in una padella. Quindi mettiamolo sopra al pane e per finire aggiungiamo l’avocado tagliato a fettine. Bruschetta greca Ingredienti pane abbrustolito

cetriolo

feta

olive nere

sale

olio d’oliva Preparazione Tagliamo un cetriolo e le olive nere a rondelle quindi sopra al nostro pane abbrustolito mettiamo la feta a pezzi unita agli altri due ingredienti. Un filo d’olio a crudo e un pizzico di sale e la nostra bruschetta è pronta. Bruschetta parmigiana Ingredienti pane abbrustolito

melanzana grigliata

salsa di pomodoro

formaggio grattugiato

aglio

basilico

sale

olio d’oliva Preparazione Forse è la più elaborata delle altre ma il gusto vi sorprenderà. Grigliamo le fettine di melanzane e saliamole leggermente. Quindi prendiamo una fetta di pane abbrustolito, strofiniamo un po’ di aglio, se piace, e uniamo le melanzane grigliate, la salsa di pomodoro cotta, il formaggio grattugiato e del basilico fresco. Bruschetta ai peperoni Ingredienti pane abbrustolito

formaggio spalmabile

peperoni cotti

olio d’oliva

sale

aglio Preparazione In questo caso strofiniamo dell’aglio sul pane abbrustolito. Quindi uniamo il formaggio spalmabile e i peperoni cotti precedentemente in una padella e conditi con olio e sale. Bruschetta occhio di bue Ingredienti pane abbrustolito

spinaci lessi

1 uovo

sale

olio d’oliva

pepe Preparazione In un tegamino facciamo cuocere l’uovo a occhio di bue condito con un pizzico di sale. Quindi andiamo a mettere sopra la nostra fetta di pane degli spinaci, precedentemente lessati e conditi, volendo anche ripassati in padella, l’uovo e una spruzzata di pepe. Bruschetta zucchine e menta SULLO STESSO ARGOMENTO: Salvacena | Rotolo di pasta sfoglia con radicchio, formaggio e pinoli Ingredienti pane abbrustolito

zucchina

olio d’oliva

sale

aceto

menta fresca

Preparazione

Tagliamo a julienne una zucchina aiutandoci con una grattugia apposita. Quindi condiamola con olio, sale e aceto. A questo punto prendiamo l’ultima fetta di pane e se piace strofiniamo di aglio, altrimenti adagiamo sopra le zucchine completando con foglie di menta.