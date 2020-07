Niki Minaj | Incinta, felice e in bikini: tutte le foto – VIDEO

Bellissima, felice e in perfetta forma: Niki Minaj è incinta e non ha paura di mostrarlo.

La rapper ha deciso di rimanere sempre fedele al suo stile anche durante i nove mesi della gravidanza e, per celebrare il suo (bellissimo) pancione ha deciso di posare come Marylin e di farsi ritrarre in una serie di coloratissimi costumi che, come al solito, lasciano molto poco all’immaginazione.

Niki Minaj incinta e felice: un momento perfetto

A parte i lustrini, i costumi super provocanti e soprattutto la vita da vera rock star condotta da Niki Minaj, quella della rapper potrebbe sembrare a tutti gli effetti una bella favola d’amore.

A descrivere questo momento di grazia della sua vita è la stessa Niki: “Amore. Matrimonio. Carrozzina. Sono traboccante di entusiasmo e di gratitudine. Grazie per tutti i vostri auguri” ha scritto la rapper su Instagram.

A quanto pare, quindi, la bad girl del rap internazionale si trasformerà in una delle mamme più sexy degli States e non sentirà affatto la mancanza della vita frenetica sempre in giro per il mondo.

Niki ha sposato il padre del bambino quasi un anno fa, nell’Ottobre 2019. Lui è Kenneth Petty: i due avevano avuto una storia d’amore diversi anni fa, quando erano ancora alle superiori.

Dopo essersi persi di vista per diversi anni, si sono incontrati nel 2018 e l’amore è divampato di nuovo e ha portato prima alla celebrazione del matrimonio. Purtroppo la storia d’amore di Niki e Kenneth è stata funestata dai problemi con la giustizia che lui si trascina da 25 anni. All’epoca l’uomo fu accusato di stupro e venne etichettato dalla giustizia statunitense come “molestatore”. Si tratta di una condizione legale che Kenneth Petty è tenuto a comunicare alle autorità del luogo ogni volta che si trasferisce all’interno degli Stati Uniti.

Il marito di Niki è stato arrestato lo scorso marzo mentre si trovava nella villa in cui convive con la moglie poiché, dopo aver cambiato domicilio, non si era attenuto alla procedura e aveva omesso di dichiarare il suo status giuridico. Purtroppo non è la prima volta che Kenneth Petty incappa in questo errore: l’uomo aveva “dimenticato” di dichiararsi anche a Novembre del 2019, occasione in cui evitò l’arresto con il pagamento di una cauzione da 20.000 Dollari. Essendo recidivo, stavolta potrebbe rischiare fino a 10 anni di carcere.

A dispetto dei problemi legali e giuridici del marito, Niki sembra essere perfettamente serena e non vedere l’ora di diventare madre. La rapper aveva infatti fatto trapelare delle indiscrezioni rivelatrici, rivelando ai giornali che da qualche tempo soffriva di nausea mattutina e che aveva quelle incontenibili voglie alimentari che le donne incinte conoscono benissimo.

Anche se ha spiegato di aver preso molti chili dall’inizio della gravidanza, la rapper non ha avuto alcuna esitazione a indossare costumi appariscenti, sexy e sopra le righe esattamente come è sempre stato nel suo stile eccentrico e divertente, a dimostrazione oche la vera bellezza delle donne sta nel come si sentono e non nei chili di troppo o nei chili che perdono nel corso della vita. Il bodyshaming è ancora un problema grave sulla rete, Niki sta facendo la sua parte per combatterlo.