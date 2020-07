Harry Styles | L’Italia chiede scusa: il terribile gesto delle fan

Harry Styles, ex membro della boy band One Direction, è stato vittima delle follia di alcune fan che hanno pubblicato in rete l’indirizzo della sua casa in Italia. Alcuni suoi fedeli sostenitori, per scusarsi, hanno scelto di chiedergli scusa attraverso il tag #sorryharry su Twiter.

Harry Styles ha scelto di acquistare casa in un piccolo comune del bel paese per rilassarsi e staccare un po’ la spina dal lavoro. Alcune fan però non hanno rispettato la sua scelta e dover aver scoperto l’indirizzo di casa del cantante lo hanno rivelato su Twitter.

L’ex membro dei One Direction, in pochissimo tempo, si è trovato assediato dalle fan e le ha cacciate a malo modo perché ha ritenuto il gesto irrispettoso.

Per questo motivo molti fan dell’artista sono rimasti profondamente dispiaciuti dall’accaduto e hanno creato il tag #sorryharry per chiedergli scusa della mancanza di rispetto subita.