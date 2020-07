Come creare dei centrotavola di palloncini -VIDEO-

I palloncini sono senza dubbio la decorazione perfetta per diversi eventi e cerimonie, ma gli allestimenti professionali sono anche molto costosi. Scopriamo come creare dei bellissimi centrotavola di palloncini fai da te.

Si avvicina il compleanno del vostro bambino o un’altra occasione da festeggiare? I palloncini sono la decorazione perfetta in grado di allestire ambienti, tavoli e anche intere pareti in modo allegro, coreografico ma non di certo economico.

Scopriamo come poter realizzare dei bellissimi centrotavola di palloncini da personalizzare e rendere preziosi con piccoli particolari. Scopri anche come realizzare delle lettere fiorite in carta crespa.

Come creare un centrotavola di palloncini | Il video tutorial

Per creare il centrotavola di palloncini, avrete bisogno di:

palloncini colorati

pompa per gonfiare i palloncini

nastrino per legare

acqua

Realizzare il centrotavola di palloncini sarà inaspettatamente semplice. Per prima cosa si dovranno gonfiare quattro palloncini della stessa misura (grande). I palloncini verranno legati l’un con l’altro a gruppi di due. E una volta legati andranno intrecciati tra loro come esposto chiaramente nel video tutorial.

La stessa cosa, andrà fatta con il secondo gruppo di quattro palloncini, che dovranno essere di una misura più piccola. Alla base di tutta la struttura, andrà assicurato un peso, costituito da un palloncino riempito di acqua. I due gruppi di palloncini andranno legati l’uno all’altro.

Alla fine della struttura, andrà legato il palloncino finale, che potrà essere anche a forma di numero o nel caso di festa per bambini, del loro personaggio preferito. Il centrotavola potrà essere personalizzato nella misura, nei colori e anche nelle decorazioni. I palloncini infatti, si prestano anche ad essere decorati con pennarelli, piccoli strass adesivi e altre decorazioni.

L’effetto finale sarà davvero bellissimo e creare un allestimento di palloncini sarà possibile anche a basso costo. Scopri anche come realizzare le bolle di sapone fai da te senza glicerina.