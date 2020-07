Scopri qual è la cosa che gli altri pensano erroneamente di te in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi ha delle caratteristiche personali che anche se più o meno evidenti ne definiscono sia il modo di essere che quello in cui appare agli altri. A volte si tratta di un’immagine che corrisponde abbastanza con la realtà, altre di qualcosa di totalmente falsato ma che viene percepito in modo errato a causa della superficialità della gente. In ogni caso, imparare a conoscere e a comprendere maggiormente gli altri è qualcosa che tutti noi dovremmo fare. Non solo per non andare incontro ad errori di valutazione ma anche per stabilire rapporti più veri e sinceri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Le donne dello zodiaco che amano discutere con il partner

E visto che anche l’immagine sbagliata che si da di se può dipendere dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto cosa spinge i segni zodiacali a chiudere una storia e quali sono i segni più aggressivi dello zodiaco, scopriremo qual è la cosa che gli altri pensano, sbagliando, dei vari segni dello zodiaco. Un aspetto per il quale è molto importante controllare anche il proprio ascendente. E questo perché tante volte, un’idea errata può nascere da un modo esteriore di comportarsi che urta apparentemente con i tratti dell’altro segno che, tende a dominare le emozioni. Osservando entrambi si avrà infatti un’idea più chiara sia di come si appare che di come muoversi per cambiare le cose.

Cosa pensano gli altri di te in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Che sei egoista

Partiamo dal presupposto che, fatta eccezione per differenze sostanziali e dipendenti dal tuo ascendente, la tua natura ha un che di egoistico. Si tratta però di quell’ego positivo che ti porta a metterti al centro del tuo mondo e a farlo in modo diretto, senza fingere di provare interessi che invece non hai. Sebbene la tua solarità e la vitalità che metti in tutto quello che fai siano viste da tutti come qualcosa di positivo, a volte può capitare che gli altri si facciano un’idea negativa riguardo al tuo modo di essere e di compiere determinate scelte. Il fatto che tu sia sempre pronta a lanciarti in nuove avventure e che per farlo cerchi sempre di scegliere ciò che può darti vantaggio, appare infatti come un atto egoistico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Quanto sei instabile? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

A ciò si aggiunge che il fatto che tante volte ti trovi a scegliere per te senza preoccuparti delle persone che ti stanno attorno. Un aspetto che forse potresti limare un po’ in modo da essere effettivamente più empatica almeno con chi ami. Cambiare sotto questo aspetto potrebbe migliorare, tra le altre cose, l’immagine che gli altri si fanno di te.

Toro – Che sei freddina

Ebbene si, sebbene tu sia una persona in grado di amare in modo incondizionato gli altri, la gente tende a pensare che tu sia freddina. C’è da dire, però, che il tuo modo di fare con chi non conosci per bene aiuta a commettere qualche errore di valutazione. La tua paura di star male per gli altri ti porta spesso e volentieri a mostrarti fredda e distante. O, quantomeno, a non elargire quella quantità di affetto che riservi alle persone che ami e che conosci bene. Questo problema potrebbe portarti a perdere possibili amicizie anche belle e positive e tutto per un’apparenza che non combacia affatto con ciò che sei veramente. Cercare di essere più aperta verso gli altri, senza spalancargli da subito le porte del tuo cuore può essere un buon modo per far cogliere la tua vera essenza ed attrarre a te persone che non vedono l’ora di conoscerti meglio e che hanno tanto da offrirti. Si tratta di superare di qualche passo le tue paure. Farlo, però, potrebbe darti soddisfazioni davvero grandi.

Gemelli – Che sei distratta

Ok, forse in alcune circostanze sei davvero un po’ distratta. Normalmente, però, tendi a prestare estrema attenzione al mondo che ti circonda. Solo, lo fai a modo tuo e questo può portare gli altri a fraintenderti e a farsi di te un’idea diversa da quella reale. Se il tuo essere socievole e comunicativa ti rende super apprezzata anche da chi ti conosce appena, la curiosità che hai verso il mondo fa si che gli altri pensino che non hai tempo da dedicare loro. Questo aspetto può portare a grossi fraintendimenti. Questi non sono poi così importanti nei rapporti più superficiali ma possono diventarlo con quelli importanti. Qualcuno che si mostra interessato a te, ad esempio, potrebbe decidere di non approfondire le cose perché convinto che da parte tua non ci sia lo stesso interesse. Palesare ciò che provi e sforzarti di apparire più concentrata quando conosci qualcuno, potrebbe aiutare gli altri a conoscerti meglio e a capire come sei fatta. Ottenuto ciò, potrai riprendere ad essere te stessa. Chi ti conosce infatti apprezza tutto di te, anche il tuo modo eccentrico e spesso incomprensibile di intendere la vita.

Cancro – Che sei altezzosa

Anche se non sempre te ne rendi conto, il tuo modo di fare con chi non conosci bene, alle volte può essere frainteso. Così, anche se ai tuoi occhi hai agito normalmente, mostrandoti disponibile e gentile, gli altri possono vederti come una persona che si da arie. Ciò dipende dal fatto che tra timidezza e voglia di piacere, non sai aprirti subito. E, il tuo studiare gli altri viene così frainteso. Si tratta di un problema marginale ma che se avviene con le persone sbagliate può crearti problemi o portarti a perdere contatti importanti o ai quali tenevi. Aprirti un po’ di più e mostrarti per quella che sei, sono dei modi per farti conoscere meglio e mostrare la vera te. Quella che se si fida sa essere alla mano esattamente come tutti e che quando ama si da al 100% pur pretendendo in cambio lo stesso trattamento. Forse potrai non piacere a tutti ma, in questo modo, sarai almeno certa di piacere alle persone giuste per te e non a quelle esclusivamente di passaggio.

Leone – Che hai poco tempo per chi ami

Il tuo essere molto presa da te stessa e da ciò che fai nella vita, tende a dare un’idea un po’ esasperata di te. Benché tu sia una persona che ama concentrarsi al massimo sul lavoro e che per apparire al meglio è disposta a sacrificare anche parte del tempo libero, non sei esattamente la stacanovista che tutti credono. Quest’immagine dipende dal tuo modo di comportarti che è spesso senza filtri e che non si cura molto di ciò che possono pensare gli altri. Chi ti ama, infatti, sa benissimo quanto ci sei e cosa puoi dare e se sceglie di far parte della tua vita è perché ne condivide i pensieri ed i valori. Chi non ti conosce, però, non ha modo di arrivare a vedere questo lato di te. Così, l’unica cosa che puoi fare per evitare che gli altri pensino male di te è quella di mostrarti un po’ di più, parlare meno di lavoro e concentrarti su chi hai davanti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Astrologia | Il tuo super potere secondo le stelle

Ok, forse per una volta non sarai totalmente al centro dell’attenzione ma almeno potrai farti capire meglio. E sopratutto, potrai evitare che gli altri pensino di te cose che anche se non del tutto sbagliate, se percepite agli estremi possono risultare negative.

Vergine – Che non provi sentimenti

Uno dei tuoi più grandi problemi è la capacità di comunicare ciò che provi. Con le persone che ami e che ti conoscono bene, il tutto si risolve facilmente ma le cose vanno in modo decisamente diverso con gli estranei. Il modo in cui ti pone ti fa apparire come una persona che non prova chissà quali sentimenti, che è orientata esclusivamente alla carriera e che si preoccupa solo di se. Se a ciò si aggiunge il tuo essere spesso iper critica il risultato è praticamente ovvio. Visto che in realtà non sei affatto come appari e anche anche tu, come tutti, hai un cuore che batte, forse dovresti semplicemente imparare a mostrarti di più. Essere meno rigida con chi conosci appena e ammettere ciò che provi senza voler sempre fare la parte della persona tutta d’un pezzo, faranno la differenza. In questo modo, infatti, gli altri impareranno pian piano a conoscerti e, molto probabilmente, ciò potrebbe portarti a creare rapporti nuovi e soddisfacenti. Rapporti che senza un cambiamento da parte tua finiresti con il perdere senza neanche saperlo.

Se vuoi scoprire qual è l’idea errata che la gente si fa degli altri sei segni zodiacali, clicca su successivo.