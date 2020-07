I trucchi per allungare i capelli | Facciamolo in maniera naturale

Senza dover pensare alle extensions, possiamo allungare i capelli in modo naturale. Vi sveliamo alcuni trucchi facili

Se la vostra missione è quella di avere capelli lunghi in maniera naturale, ci sono anche soluzioni intelligenti da mettere in pratica. Prima di passare alle extensions, che oltre tutto sono anche relativamente care, puntate sul naturale. Il modo per allungarli esiste senza ricorrere a trucchi strani e rispettando i capelli.

Il miglior periodo per fare crescere i capelli in modo naturale è certamente l’inverno, per averli poi pronti da sfoggiare nei mesi caldi. Ma per questo dobbiamo avere cura dei capelli. Quindi ridurre al minimo tutto quello che può stressare troppo il cuoio capelluto a cominciare da asciugacapelli, piastre, ferri. Forse impiegherete più tempo per asciugarli, ma in fondo pensando al risultato finale un piccolo sacrificio di tempo vale la pena. Inoltre se potete, portate i capelli sciolti evitando trecce, code di cavallo o altre acconciature che li possano danneggiare.

Altro consiglio utile è quello di spuntare i capelli non appena compaiono le doppie punte. Può sembrare strano perché l’obiettivo finale è quello di farli crescere, ma in realtà è il rimedio più efficace. Le doppie punte infatti sono le parti più fragili e secche dei capelli. Per questo eliminarle farà solo bene loro alla crescita. E comunque specie durante l’inverno i capelli devono essere spuntati al massimo ogni due o tre mesi

Allungare i capelli consigli nel lavaggio

E lo shampoo? Dobbiamo farlo non più di due volte alla settimana per non seccare troppo i capelli. Sempre meglio utilizzare un buon balsamo ogni volta che li laviamo: aiuta a rafforzarli in maniera naturale.

Per renderli ancora più forti e favorire l’allungamento, usate delle maschere che potete anche preparare in casa. In alternativa è preferibile un trattamento a base di olio di ricino, che aiuta a sviluppare naturalmente la crescita dei capelli. Basta lasciare l’olio di ricino sui capelli tutta la notte, fermandoli con una cuffia morbida per non ungere federa e cuscino.

Per avere un effetto ancora più profondo potete rafforzare il trattamento con un olio caldo vegetale. É utile per stimolare la crescita dei capelli dalle radici. Dovete massaggiarlo sul cuoio capelluto con un movimento lento e circolare delle dita per almeno un quarto d’ora. Passato questo tempo, sarà sufficiente risciacquare con cura la testa.

E ancora, per avere capelli sempre forti e naturalmente lunghi il trucco è alimentarsi nel modo giusto. A tavola non possono mancare le proteine animali derivanti da carne e pesce) così come cereali, legumi e frutta secca.