Allerta alimentare | Ritirata insalata in busta

Nuova allerta alimentare per le insalate in busta.

Quando si parla di salute, i cibi ai quali prestare attenzione sono davvero tantissimi. Gl agenti esterni che possono contaminarli sono infatti più di quanto si pensi e per questo motivo ci sono degli organi appositi che si occupano di monitorare costantemente la situazione sia in Italia che nel resto del mondo.

Così, quando qualcosa non va come dovrebbe e vengono riscontrati virus o errori gravi nel confezionamento, scattano i richiami, volti a proteggere la salute dei consumatori, informandoli sugli alimenti acquistati e da riportare indietro o provvedendo al loro ritiro ancor prima che entrino sul mercato. Una situazione appena avvenuta per delle insalate in busta prodotte in Italia e immediatamente richiamate.

Richiamo da parte del RASFF per insalate in busta

Il richiamo arriva dal RASFF che avrebbe ritirato un lotto di buste di insalata mista preconfezionata per la presenza di norovirus, un microorganismo che può causare gastroenteriti acute e che pertanto è dannoso per la salute.

I sintomi, in genere, sono nausea, crampi addominali, diarrea e vomito, a volte accompagnati da una leggera febbre. Nulla di particolarmente grave, sopratutto se ci si mantiene sempre idratati. Ciò nonostante si tratta di un problema seccante che è preferibile evitarsi.

Al momento, il Ministero della Salute non si è ancora espresso a riguardo e non è stato divulgato il nome delle marche. Si ritiene quindi che i lotti di insalata potrebbero già essere stati tolti dal mercato. Si tratta di lotti prodotti in Italia e pronti per essere diffusi sia nel nostro paese che in Spagna. Motivo per cui l’allarme è scattato in entrambi i paesi.

In caso di dubbi, quindi, è meglio riportare indietro l’insalata o evitare di consumarla, preferendole quella fresca che, lo ricordiamo, esattamente come quella in busta va comunque sempre ben lavata prima del consumo.

Le allerte alimentari sono un buon modo per mantenersi sempre informati su tutto ciò che riguarda i cibi che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Seguendole con attenzione e diventando consumatori consapevoli, i rischi per la salute diminuiscono sensibilmente. Ciò che conta è prestare sempre attenzione a tutto ciò che si acquista e conservare ogni alimento nel modo corretto.