Britney Spears | La maestra del figlio: “Trattatela come un essere umano”

Britney Spears | La maestra di uno dei figli della popstar americana ha commentato il movimento Free Britney, affermando che è giusto che venga trattata come un essere umano senza alcun contratto con un suo padre.

Britney Spears si trova al centro dell’attenzione mediatica, e per fortuna, a causa dell’eccessivo controllo che ha il padre nella sua vita. La cantante infatti vive in una vera e propria prigione e non è libera nemmeno di poter prendere un gelato da sola. Ogni singola mossa è controllata al padre che l’ha etichettata come incapace di intendere di volere.

Per questo motivo i suoi fan hanno lanciato il movimento #FreeBritney, per attirare l’attenzione dei media in questa terribile vicenda. A tale proposito è intervenuta anche quella che era la maestra di uno dei due figli della cantante, prendendo le sue difese. La donna ha trovato aberrante tutto quello che le sta accadendo e chiede anche lei a gran voce che la Spears venga trattata come un essere umano.

“Ho saputo di quello che le sta accadendo e trovo davvero il tutto alquanto terribile” ha messo all’insegnante sulla vita della cantante, che sembra mandare richieste di aiuto in codice ai fan. “Britney merita di essere trattata come un essere umano, non merita tutto quello che le stanno facendo” ha proseguito la donna.

“Merita tutto il supporto dei fan che sta ricevendo, ma anche di tutte quelle persone che sostengono la sua libertà” ha aggiunto.

Britney Spears riuscirà a liberarsi dal padre?

Insegnante del figlio lancia un appello: “Britney Spears era l’unico genitore sempre presente”

L’insegnante, oltre ad appoggiare il #FreeBritney ci ha anche tenuto a difendere la cantante nel suo ruolo di madre, confidando che nonostante i suoi impegni alla residence di Las Vegas lei non si è mai persa un colloquio o un evento relativi ai suoi bambini, mentre non può affermare lo stesso degli altri genitori.

“Io ero un’insegnante di uno dei suoi due bambini e posso garantirvi che Britney era l’unica mamma famosa che veniva ad ogni evento del suo bambino. Lei c’era sempre” ha spiegato la donna, tra l’altro di recente è intervenuta anche la mamma della Spears.

“Tutti i bambini della classe la cercavano e lei era sempre carina e disponibile con tutti. Si è sempre comportata in maniera impeccabile, sia con noi sia con suo figlio” ha spiegato la maestra del figlio di Britney Spears. “Mi riferisco in particolar modo al periodo in cui lei si esibiva sempre a Las Vegas, faceva avanti e indietro per i suoi figli”.

Tutte le testimonianze sono a favore di Britney Spears, sperando che le autorità competenti riescano finalmente a liberarla.