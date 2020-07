La cosa che ogni segno zodiacale dovrebbe fare per far funzionare la relazione.

La vita di coppia può essere bellissima ma anche difficile da far ingranare. Dopotutto si parla di due persone diverse che devono trovare diversi punti di incontro e imparare a camminare allo stesso passo. Obiettivi apparentemente semplici ma che spesso possono risultare difficili, specie se si ha a che fare con caratteri e temperamenti molto diversi tra loro. Eppure, per far si che le cose vadano al meglio, a volte basta lavorare su se stessi e cercare di modificare alcuni modi di essere. Cosa che se fatta anche dall’altra parte, può portare ad una relazione equilibrata e funzionale.

Per riuscirci occorre conoscere bene se stessi ancor prima del partner. Molti dei modi di fare che a volte possono rappresentare un impiccio il più delle volte ci appaiono quasi invisibili. Si può trattare di atteggiamenti acquisiti nel tempo, difese per esperienze fallimentari in passato o modi di essere che dipendono dall’influenza delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto cosa spinge i segni zodiacali a chiudere una storia e quali sono i segni più aggressivi dello zodiaco, scopriremo come far funzionare una relazione in base al segno zodiacale. Un aspetto per il quale è sempre consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si avrà una visione più ampia di ciò che occorre fare per vivere la meglio la propria storia d’amore.

Quello che devono fare i segni dello zodiaco per far funzionare la loro storia d’amore

Ariete – Essere meno presi da se stessi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che pensano prima di tutto a se stesse. Questo aspetto, ovviamente, vale anche in amore. Quando hanno a che fare con il partner, sono sempre pronti a ricevere ma quasi mai a dare. E ciò, alla lunga, può creargli parecchi problemi. Pur amando il partner fanno una certa fatica ad accettare i normali compromessi della vita di coppia. Allo stesso tempo non si preoccupano minimamente dei sacrifici che vengono fatti per loro. Il vero problema è dato dal fatto che per sentirsi appagati in una relazione, hanno bisogno di qualcuno che sappia tenergli testa.

E ciò, visto il loro atteggiamento, porta a conflitti di ogni tipo che, alla lunga, possono rovinare l’armonia di coppia, portando a discussioni di ogni tipo e tante volte persino ad una crisi. Un problema che i nativi del segno possono arginare solo impegnandosi a cambiare un po’ e a collaborare di più con il partner per far funzionare le cose.

Toro – Offrire più comprensione

I nativi del Toro sognano da sempre di vivere una grande storia d’amore. Così, quando si trovano ad incontrare un partner con il quale costruire qualcosa sono sempre più che felici di farlo. Allo stesso tempo, cercano di impegnarsi al massimo al fine di far quadrare le cose. La loro visione delle cose, però, spesso e volentieri tende ad essere troppo rigida. Ciò li porta a non capirsi con il partner. Cosa che può accadere per il loro essere gelosi, a volte possessivi e spesso permalosi. Caratteristiche che se non vengono mediate possono creare attriti e spingere il partner a prendere le distanze. Per una relazione che sia in grado di andare avanti nel tempo è quindi fondamentale che i nativi del segno riescano a farsi più empatici e a calarsi nei panni della persona con la quale stanno. In questo modo trovare un punto d’incontro sarà molto più semplice e persino i loro modi di fare, spesso eccessivi, avranno un riscontro più positivo unito ad una maggior comprensione.

Gemelli – Essere più stabili

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone autentiche, divertenti e sempre in grado di animare l’ambiente nel quale si muovono. Di contro, hanno però alcuni modi di fare che spesso disorientano chi gli sta intorno. Uno tra tutti il loro continuo cambiare idea sulle cose. Duali come nessun altro segno, quando hanno a che fare con il partner, possono passare da un umore allegro ad uno depresso anche nel giro di pochi minuti. Un modo di fare destabilizzante che porta a non sapere come prenderli. Se a ciò si unisce il fatto che spesso cambiano idea sulle cose, variando progetti anche di vecchia data, è ovvio immaginare come stare con loro possa risultare difficile. A meno di non essere (come loro) amanti degli imprevisti, un partner si troverà sempre nella difficoltà di non sapere se e come fare determinati programmi. E, inutile dirlo, ciò finisce con il riflettersi anche nella visione della vita a due. Per rendere la relazione più serena, quindi, i nativi del segno dovrebbero imparare a trovare una sorta di stabilità personale. In questo modo, imparando a gestire gli sbalzi d’umore e a non aver paura di pianificare le cose, potranno raggiungere un nuovo punto di unione con la persona che amano.

Cancro – Essere più realisti

I nativi del Cancro sono estremamente romantici e per certi versi poco realisti. Questo modo di essere, quando vivono in una relazione, tende ad amplificarsi. Per loro, il partner è qualcuno che vive con il solo scopo di vederli felici. E ciò li porta ad aspettarsi sempre grandi cose dalla persona con la quale stanno. Spesso, persino esagerando. Il problema è che sono così bisognosi d’amore che quando ritengono che dall’altra parte non si sta facendo il massimo, tendono a prendersela a morte. Così, oltre a mettere il muso, si allontanano, assumendo un atteggiamento che può ferire il partner. Specie quando è ignaro di cosa sta succedendo. La prima cosa che dovrebbero fare per andare incontro ad una relazione in grado di funzionare, è quindi quella di posare un po’ i piedi per terra. Rendersi conto che la persona con la quale stanno è un comune mortale e che non può in alcun modo soddisfare ogni loro esigenza, li aiuterebbe infatti a modificare in meglio il loro modo di fare. A ciò va unita anche una maggior comprensione dell’altro e la voglia di abbassare le pretese. A volte l’amore può essere sentito anche dai piccoli gesti. Capire questo li aiuterà ad abbracciare un nuovo modo di vivere la relazione.

Leone – Non mettersi sempre al primo posto

I nati sotto il segno del Leone hanno un bisogno innato di stare sempre al centro dell’attenzione. Ciò si riflette ovviamente anche nella vita privata e, in particolare, nel rapporto con il partner. Il più delle volte, il loro modo di agire non desta grandi problemi. E ciò avviene grazie alla capacità con cui sono soliti scegliere partner in grado da supportarli e da fargli da spalla. Ogni tanto, però, anche chi ama stargli accanto può avere delle esigenze. E se queste vengono puntualmente ignorate, la reazione, presto o tardi potrebbe cambiare. Per questo motivo, imparare a valorizzare di più il partner, ascoltarlo e coglierne i bisogni, darebbe sicuramente uno slancio diverso al rapporto di coppia. Fare squadra ed imparare a mettersi almeno una volta ogni tanto in secondo piano, sarebbe infatti accolto con sorpresa e gioia.

E, per chi li conosce, varrebbe come un grande gesto d’amore. Quindi, anche se difficile per il loro carattere, i nativi del segno dovrebbero imparare a darsi di più e a sperimentare la gioia di vedere la persona che amano sotto le luci della ribalta. Almeno una volta ogni tanto.

Vergine – Fare meno critiche

I nativi della Vergine sono famosi per l’abitudine che hanno di dire sempre quello che pensano. Cosa che, il più delle volte, avviene senza che si preoccupino di ferire o meno chi gli presta ascolto. Sempre pronti a cogliere ogni possibile errore e tempestivi nel farlo notare, il loro modo di agire può risultare pesante e, inutile dirlo, arrivare a turbare il partner. Per quanto si tratti di qualcosa che fanno quasi istintivamente, l’impatto che hanno sugli altri è comunque pesante. Per questo motivo è importante che i nativi del segno riescano a pensare più volte prima di esprimere un pensiero che sanno potrebbe ferire. Si tratta quindi di acquisire un nuovo modo di fare. E per riuscirci hanno bisogno di affinare le loro capacità. Per quanto possa sembrar loro complesso, basterebbe un minimo di impegno per migliorare le cose. Il partner, infatti, si sentirebbe più rilassato e finalmente libero di esprimersi al massimo. Una differenza che all’interno della coppia può portare ad una maggiore complicità e ad un rapporto di conoscenza molto più profondo e sicuramente piacevole da sperimentare.

