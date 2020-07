Domenica scorsa Aishwarya Rai Bachchan aveva fatto sapere di essere positiva ma adesso è in ospedale. Tutta Bollywood trema

Aishwarya Rai Bachchan ricoverata in ospedale dopo la positività al Covid-19 e il mondo di Bollywood trema. La 46enne attrice indiana, ex Miss Mondo nel 1994, aveva annunciato domenica scorsa di essere risultata positiva al contagio. E adesso è stata portata al Nanavati Hospital di Mumbaidi insieme alla figlia Aaradhya (8 anni).

Così va a fare compagnia anche al marito, il 44enne attore Abhishek Bachchan, 44 anni, e al suocero Amitabh Bachchan, vero idolo delle folle in India.

Aishwarya Rai Bachchan, 46 anni, era già in quarantena volontaria da qualche giorno, ma ha

accusato difficoltà respiratorie e ha scelto la via del ricovero. Dall’ospedale, come ha fatto sapere un’agenzia di stampa indiana, assicurano che comunque sta bene. Ma il virus in India sta galoppando: solo nella giornata di ieri, 17 luglio, sono stati registrati 35 mila nuovi casi e 26 mila vittime dall’inizio della pandemia.