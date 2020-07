Torta Oreo | Ricetta facile della cheesecake fredda senza cottura

Avete presente una torta a forma del biscotto americano, bianco e nero, in formato gigante? Ecco la ricetta della torta Oreo, una cheesecake fredda senza cottura.

Se anche voi o i vostri figli siete amanti dei biscotti Oreo non potete assolutamente perdervi questa ricetta che riproduce il tipico biscotto bianco e nero in formato gigante.

Adatta per un compleanno o per una cena tra amici, specialmente se sono presenti anche i bambini, la torta Oreo è un dolce particolarmente adatto in estate visto che non necessita di cottura.

Scopriamo come preparare questo delizioso dessert tipico della tradizione culinaria americana ma che è riuscito a far breccia anche nel cuore e soprattutto nei palati degli italiani.

Ecco la ricetta per preparare la torta Oreo: una cheesecake senza cottura

Volete preparare una torta ma l’idea di accendere il forno vi mette pensiero? Come darvi torto, con l’arrivo del caldo cucinare piatti troppo elaborati e che necessitano di cotture ad alte temperature scoraggiano anche gli animi dei più volenterosi.

Niente di meglio allora che cimentarsi in un dolce che non necessita di cottura come la torta Oreo, semplicissima da preparare e che accontenterà grandi e piccini.

Ideale per festeggiare una ricorrenza ma anche per completare una cena fra amici, specialmente se tra i commensali ci sono dei bambini, che sicuramente l’apprezzeranno.

La torta Oreo oltre ad essere scenografica perché riproduce il biscotto più famoso d’America in formato gigante è semplicissima da preparare.

Conosciuta in America come ‘Oreo Dream Pie’, ovvero torta dei sogni, è una cheesecake che non richiede né forno né gelatina. Scopriamo allora gli ingredienti e la sua preparazione.

Ingredienti per uno stampo da 18 centimetri

16 biscotti Oreo

50 g di burro

Per la crema

250 g di formaggio fresco spalmabile

250 g di panna fresca liquida

40 g di zucchero a velo

Per la decorazione

12 biscotti Oreo

100 g di panna fresca liquida

Preparazione

Iniziamo partendo dalla base. Dividiamo 16 biscotti Oreo e separiamo la crema con una spatola trasferendola in una ciotola che terremo da parte. Quindi poniamo i biscotti dentro a un mixer a cui aggiungiamo il burro ammorbidito tagliato a pezzo. Frulliamo così da ottenere un composto ben amalgamato.

Ora sistemiamo un disco da pasticceria da 18 cm su un vassoio foderato di carta forno e mettiamo i biscotti frullati insieme al burro all’interno, quindi con un cucchiaio schiacciamo il composto fino a ricoprire interamente la base. Mettiamo in frigorifero per 30 minuti.

Intanto dedichiamoci al ripieno. Con le fruste elettriche montiamo la panna e lo zucchero a velo fino a che non otterremo un composto sodo.

Ora riprendiamo la crema degli Oreo che avevamo tenuto da parte e versiamola in una ciotola insieme al formaggio spalmabile. Lavoriamo con le fruste per 1 minuto.

Quando avremo ottenuto una crema liscia incorporiamo la panna appena montata facendo dei movimenti dal basso verso l’alto.

Quindi tiriamo fuori dal frigo la base e versiamoci sopra la crema. Livelliamo sempre con un cucchiaio.

Ora prepariamo la parte superiore del nostro dolce. Con il mixer frulliamo altri 8 Oreo, stavolta interi, comprensivi della crema. Quindi trasferiamo il composto sulla torta sena pressarlo troppo. Mettiamo tutto in freezer per 1 ora e mezza.

Trascorso il tempo riprendiamo la torta e con un coltellino passiamo su tutta la circonferenza per togliere l’anello più semplicemente.

Quando la torta sarà sformata ci dedicheremo alle decorazioni. Montiamo la panna con le fruste elettriche e aiutandoci con una sac a poche, con il beccuccio a forma di stella, formiamo dei ciuffetti sul piano superiore della torta.

Per dare un tocco in più decoriamo con qualche altro Oreo diviso a metà, quindi serviamola a tavola fredda.

Questa torta si conserva 1 giorno nel frigorifero e una settimana nel freezer.