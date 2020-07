Cosa spinge i segni zodiacali a chiudere una storia

Scopri qual è il motivo per cui i vari segni zodiacali arrivano a decidere di chiudere una storia.

Quando si sta insieme, le incognite sono infinite. Ci si innamora quasi per magia e insieme si sceglie di costruire una storia insieme, puntando tutto sulla coppia, pensando al futuro e facendo un percorso comune e nel quale ci si dovrebbe continuare a conoscere giorno per giorno. Ogni persona, è infatti ben diversa dalle altre e se all’interno della coppia vengono a mancare determinati stimoli, questa finisce con l’entrare in crisi, perdendo poco alla volta i tanti punti che la tenevano insieme. Ovviamente, ognuno di noi ha idee ben diverse sull’amore o su cosa si desidera per essere felici. Ciò comporta la possibilità di incomprensione, specie se un partner ha modi di vedere le cose del tutto diversi. Riuscire a capire i reali motivi per la fine di una storia è quindi davvero difficile.

Ciò nonostante, a meno che non ci siano tradimenti o altri problemi in mezzo, in genere la causa è da ricercarsi nei modi di fare di entrambi i partner. Modi che cambiano da persona a persona e che vengono percepiti in modo diverso in base a carattere, modo di essere e influenza delle stelle. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto quali sono i segni più aggressivi dello zodiaco e quali segni zodiacali mentono più facilmente al partner, scopriremo cosa spinge i vari segni zodiacali a concludere una storia. Un aspetto che è particolarmente legato alle emozioni. Motivo per cui, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si potrà imparare a capire qualcosa di più del partner e cercare di comunicare nel modo giusto per non perderlo.

La cosa che spinge i segni dello zodiaco a chiudere una storia

Ariete – Le complicazioni

I nati sotto il segno dell’Ariete amano le cose semplici. Per loro, la vita deve essere il più divertente e leggera possibile. E quando non è così, finiscono con l’adombrarsi, iniziando a cercare vie di fuga. Questo modo di fare si riflette anche nella vita di coppia. Per loro stare insieme deve essere una parte piacevole della vita. Quella in grado di dargli il sorriso, di tirarli su di morale quando le cose vanno storte al lavoro, etc… Se ciò non avviene e anche il partner diventa ai loro occhi una fonte di problemi, la loro reazione è quella di chiudere tutto. Parlare non rientra nei loro piani. E allo stesso tempo non lo è il riuscire a risolvere i problemi insieme. In presenza di problemi del partner, di liti, o di discussioni anche futili, loro iniziano quindi ad astrarsi con il pensiero.

E quando ciò non è più abbastanza, finiscono con l’andarsene. Il segreto per farli restare è quindi quello di cercare di rendergli la vita sempre radiosa, mettendo da parte ogni tipo di problema, anche personale. Sicuri però che sia ciò che si desidera davvero?

Toro – I sentimenti che si affievoliscono

I nativi del Toro sono tra i segni più romantici dello zodiaco. Allo stesso tempo, però, sono anche tra quelli che in amore hanno più pretese. Per loro la relazione deve sempre essere al massimo ed emozionarli come il primo giorno. Se c’è qualcosa che non va o se per qualche motivo sentono che i propri sentimenti per il partner non sono più quelli di una volta, per i nativi del segno è un problema. Così, seppur amareggiati, iniziano a riconsiderare la loro storia, arrivando persino alla rottura se nel giro di poco le cose non migliorano. Si tratta di un modo di fare che mettono in atto quasi senza pensarci e che in poco tempo rischia di portarli ad una spiacevole conclusioni. Spesso per sistemare le cose basterebbe loro agire in prima persona, capire cosa sta succedendo e cercare di dare nuovo vigore al rapporto. Essendo portati a pensare sempre in avanti, però, in caso di sentimenti meno forti, si chiedono come saranno questi nel futuro. E, temendo di vivere una vita senza amore preferiscono rinunciare del tutto a quello del momento. Per stargli accanto è quindi importante tenerli sempre d’occhio e cercare di ravvivare le cose se iniziano a comportarsi in modo strano o se prendono lentamente le distanze.

Gemelli – Il rapporto noioso

Come molti ben sanno, i nati sotto il segno dei Gemelli odiano la noia in modo quasi viscerale. Questa è infatti la causa più comune delle loro crisi o dei cambiamenti di programmi (e di umore) repentini. Quando decidono di stare con qualcuno, le loro resistenze iniziali dipendono proprio dalla paura che con la frequenza, le cose possano diventare una routine costante. Anche quando decidono di provare, quindi, finiscono con l’avere sempre questo timore. Così, quando le paure che hanno sembrano confermate da un rapporto che si fa sempre più monotono, la loro reazione è quella di mollare. In alcuni casi (e qui dipende molto dall’ascendente) cercano di fare qualcosa ma in altri preferiscono arrendersi all’evidenza e chiudere la storia. Cosa che a volte fanno persino se ancora innamorati. Nella loro mente, infatti, l’idea di un rapporto vissuto in una noia crescente è qualcosa di intollerabile. Per stare con loro è quindi necessario saper sempre come ravvivare il rapporto e dargli emozioni sempre nuove. Emozioni senza le quali i nativi del segno non sanno proprio vivere.

Cancro – La mancanza di attenzioni

I nativi del Cancro hanno un estremo bisogno di sentirsi amati e di stare al centro dell’attenzione delle persone che per loro contano. Quando ciò non si verifica ci stanno male, sentendosi quasi derubati dall’amore che invece sentono di dover ricevere. In genere non è una cosa che palesano apertamente, tenendosela dentro quanto possono. Così, non ce la fanno più, diventano aggressivi, scatenando liti per nulla e portando il partner all’esasperazione. Di sicuro, avrebbero molto più successo se si aprissero da subito esternando cosa c’è che non va e chiedendo al partner ciò di cui hanno bisogno. Per il loro modo di vedere, però, certi bisogni sono così ovvi che non devono essere detti e quando chi gli sta accanto non se ne rende conto significa che non è la persona giusta. Per stare con loro ed evitare il rischio di crisi improvvise o di brutte sorprese è quindi fondamentale esserci. E a ciò va unita tutta una serie di attenzioni costanti che vanno elargite praticamente ogni giorno. È bene ricordare, infatti, che per i nativi del segno le coccole e le attenzioni non sono mai troppe.

Leone – La poca accondiscendenza

I nati sotto il segno del Leone sono persone che hanno bisogno di vivere la loro vita al 100%. Ciò si traduce nel bisogno costante di sentirsi su di giri, di essere felici e di potersi considerare fortunati. Per ottenere tutto ciò hanno bisogno di esprimersi in ogni modo possibile. Dal poter parlare quanto vogliono, a svolgere il lavoro che amano a poter andare dove più gli piace in vacanza. Per ottenere sempre tutto hanno quindi bisogno di un partner che sia disposto a farsi in quattro pur di accontentarli. Quando ciò non accade o scoprono di stare con qualcuno in grado di tenergli testa, le cose si fanno difficili. I nativi del segno considerano infatti un segno d’amore l’accettazione totale di ogni loro esigenza. Se questa viene a mancare, decidono di non poter più stare con quella persona. Per loro, infatti, è indispensabile avere accanto qualcuno che gli faccia da spalla, che li lasci liberi quando vogliono lanciarsi in una nuova avventura e che gli stia accanto quando hanno bisogno di conferme. Stare con loro significa quindi sapersi mettere da parte ed essere sempre pronti ad offrirgli sostegno e complicità. Solo così un rapporto potrà durare a lungo.

Vergine – Le troppe bugie

Se c’è una cosa che i nativi della Vergine proprio non sopportano, queste sono le bugie. Quando stanno con qualcuno hanno bisogno di sentirsi rispettati al 100% e se ciò non avviene finiscono con il prenderla sul personale. Così, anche se spesso con i loro modi di fare sono i primi a spingere gli altri a nascondergli alcuni dettagli, quando lo scoprono se la prendono a morte, mettendo in discussione l’intero rapporto. È quindi facile intuire che da qui il rischio che arrivino a pensare di concludere la storia è davvero grande. Certo, è difficile che ci arrivino alla prima bugia ma di sicuro non gli ci vuole molto per prendere le loro decisioni. Purtroppo, i nativi del segno non sono soliti fare un mea culpa. Per questo, anche se alcune bugie sono state dette a fin di bene, per non urtarli o per evitare le loro costanti critiche, questo aspetto non influirà in alcun modo. Per far si che il rapporto funzioni bisogna essere totalmente sinceri. Anche a costo di dover discutere sempre e di sentirsi giudicati o consigliati di continuo. Dopotutto questo è un loro modo di essere che chiunque li frequenti almeno un po’ non può fare a meno di notare e, ovviamente, di subire.

Bilancia – I punti di vista diversi

I nati sotto il segno della Bilancia hanno bisogno di vivere in armonia e di seguire un percorso di vita che sia il più possibile equilibrato. Quando stanno con qualcuno sperano quindi di riuscire a fare dei progetti in comune e di avere una visione analoga della vita o, quanto meno, delle cose più importanti. Se ciò non avviene, iniziano ad avere dubbi sulla loro storia. Ciò li porta a rivederla sotto diversi aspetti e a volte l’insieme delle cose può non essere di loro gradimento. Discussioni, modi di fare del partner che non gli piacciono, momenti passati in cui non si sono sentiti a proprio agio… Ogni cosa viene rivista da un punto di vista diverso che, complice la scoperta mancanza di un punto di vista comune, li può portare a voler chiudere la situazione. Certo, non si può dire che non siano disposti a mettersi a loro volta in discussione ma anche facendolo, il più delle volte, il risultato non cambia.

Stare con loro significa sposare il loro modo di vedere le cose, voler progettare un futuro comune e amare l’armonia che per loro è così indispensabile sia nella coppia quanto nella vita. Un insieme di cose che non tutti possono garantire e che è quindi consigliabile valutare fin dall’inizio della conoscenza.

Scorpione – La mancanza di complicità

I nativi dello Scorpione sono persone che, a dispetto di quanto si pensi, tengono molto all’amore e al rapporto di coppia. In una relazione, quindi, tendono a sopportare quasi tutto e a lavorare sodo affinché gli ingranaggi si incastrino perfettamente. Per stare con loro, però, è indispensabile che ci siano due cose fondamentali: l’onestà e la complicità. Posto che la prima dovrebbe essere alla base di ogni rapporto, la seconda è un aspetto al quale tengono molto. Per loro, infatti, il partner rappresenta un membro della loro squadra. Qualcuno di cui fidarsi, con cui confidarsi e con il quale vivere un percorso fatto di momenti difficili. Momenti da superare insieme e da sommare ad altri felici nei quali condividere tutto. Essere complici è per loro un segno d’amore che indica due persone destinate a stare insieme e unite. E tutto al punto da poter affrontare e vincere ogni sfida. Se questa realtà viene meno, anche il loro amore finisce con l’essere messo in discussione. La delusione sarebbe infatti tale di raffreddarli e da portarli ad allontanarsi. Per poter stare con loro e contare su una storia duratura è quindi indispensabile essere sempre sinceri. A ciò andrà unito il mettere pari serietà nel rapporto ed il puntare ad una complicità assoluta. Una complicità tale da rendere il rapporto a due qualcosa di veramente speciale.

Sagittario – Il rapporto statico

I nati sotto il segno del Sagittario sono degli spiriti liberi e, in quanto tali, hanno bisogno di un partner che sia come loro. Per essere felici devono potersi sentire pronti a spiegare le ali in ogni momento della loro vita. Un partner pigro o così abitudinario da rendere il rapporto quasi statico non fa quindi per loro. Per quanto si sforzino, non riescono infatti a sentirsi vivi se non con un pizzico di avventura e con una certa dose di sorprese. Stare insieme a qualcuno è per loro un viaggio a due da condividere con lo stesso entusiasmo. Per quando loro abbiano energia da spendere, infatti, non amano dover incoraggiare il partner a fare qualcosa. Alla lunga, questo modo di fare li porta a sentirsi in gabbia e quindi infelici.

Per stare con loro bisogna quindi saper vivere alla giornata, essere sempre pronti ad assecondarli e farsi vedere sempre entusiasti nonché in grado di portare nuove idee volte a rendere più divertente la vita a due. Una sorta di secondo lavoro per il quale occorre indubbiamente una certa dose di energie e tanta voglia di darsi da fare costantemente.

Capricorno – L’assenza di libertà

I nativi del Capricorno sono persone che apparentemente non hanno grandi pretese dalla vita ma che riservano diverse sorprese in tal senso. Anche se cercano di far vedere che per essere felici gli basta vivere una vita tranquilla, in realtà hanno infatti ben altri bisogno. Il più importante tra tutti è quello di sentirsi liberi. Per loro la possibilità di gestire la propria vita come meglio credono è fondamentale. E senza non riescono a starsene tranquilli. La cosa si riflette ovviamente anche nel rapporto di coppia. Dal partner pretendono infatti comprensione. E questo anche quando ciò significa dover accettare turni di lavoro assurdi, cambiamenti di programma improvvisi e bisogno di uscire anche quando i progetti erano ben altri. Se queste necessità non vengono assecondate, i nativi del segno finiscono con il sentirsi privati della propria libertà personale. Ciò li rende irritabili e, alla lunga, li spinge a prendere le distanze sia fisiche emotive. Per poter vivere insieme a loro una vita soddisfacente è quindi indispensabile lasciargli sempre tutta la libertà della quale hanno bisogno. E questo anche se ciò significa doversi mettere un po’ da parte. Uno scotto da pagare che si deve essere pronti ad accettare.

Acquario – Il rispetto della privacy

I nati sotto il segno dell’Acquario non sono fatti esattamente per la vita a due. Il massimo della felicità corrisponde infatti alla possibilità di poter godere del tempo da usare solo per se stessi e in cui fare tutto ciò di cui hanno voglia. Anche quando decidono di condividere la propria vita con qualcun altro, si trovano ad aver bisogno della propria privacy. Se questa viene meno, infatti, finiscono con il diventare nervosi, chiudendosi in se stessi. Ciò può rendere il rapporto davvero conflittuale perché quando decidono di mettere in atto una sorta di guerra fredda possono essere davvero difficili da sopportare. L’unica possibilità di evitare tutto ciò è quindi quella di concedergli il tempo libero di cui hanno bisogno, non essere mai soffocanti e non fargli pesare il loro bisogno di stare spesso da soli. Per i nativi del segno è una cosa estremamente vitale per la quale odiano sentirsi non capiti. Sopratutto se l’incomprensione arriva dal partner. Stare con loro è quindi una sfida che solo chi sa stare da solo anche se in coppia può sperare di superare e vincere.

Pesci – La mancanza di gesti sentiti

I nativi dei Pesci sono estremamente romantici e molto legati al concetto di coppia. Per loro stare insieme significa creare un piccolo mondo a se, fatto di amore, di reciproca comprensione e di voglia di stare insieme. Pur non avendo grandi pretese dal partner, si concentrano molto sui piccoli gesti. Gesti che devono sentire arrivare dal profondo del cuore. Se ciò non avviene, finiscono con il sentirsi soli anche se in coppia. E ciò li porta a soffrirne al punto da chiedersi se ci sono ancora i presupposti per stare insieme. E questo anche se sono persone pronte a lottare fino alla fine per difendere un amore. Per farlo con motivazione, infatti, i nativi del segno hanno bisogno di sapere che ne vale la pena.

Che dall’altra parte c’è lo stesso desiderio di condividere una vita a due. E che anche i più piccoli gesti come un buongiorno o un abbraccio dato all’improvviso sono pregni d’amore. Se ciò non avviene, per quanto tenaci e resilienti, presto o tardi finiranno con il chiudere la storia. Per questo motivo, per stare con loro è indispensabile amarli dal profondo del cuore. E, sopratutto, non dimenticare mai di mostrargli ciò che si prova per loro.

Amarsi per tanto tempo non è una cosa semplice perché nella vita a due entrano tante dinamiche diverse, alcune delle quali in grado di complicare le cose. Se ci si ama davvero, però, a volte basta imparare a conoscere e a capire di più il partner per potergli offrire ciò di cui ha bisogno. Uno scambio che deve avvenire da entrambe le parti e senza mai limitare nessuno dei due. Solo così si potrà infatti contare su un rapporto di coppia in grado di durare nel tempo.