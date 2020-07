Scarsa riuscita per Immuni e le altre app di tracciamento VIDEO

Immuni e le altre app di tracciamento per il Coronavirus non hanno ottenuto i consensi previsti.

Sembra che i sistemi tracciamento messi a punto per il Coronavirus non abbiano riscontrato grandi consensi da parte della popolazione. Un dato, che come riportato da agi.it, non è solo italiano ma riguarda anche il resto del mondo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus: App Immuni presente negli store: come si scarica?

A parte qualche piccola eccezione, come l’Australia, sembra infatti che solo una piccola percentuale ha effettivamente scaricato le varie app, rendendole di fatto scarsamente in grado di svolgere il loro ruolo di prevenzione.

Guarda il video per saperne di più.