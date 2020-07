Merluzzo al forno gratinato e non | Idee per un secondo veloce

Per un secondo di pesce facile e da portare in tavola anche durante la settimana il merluzzo può fare al caso tuo. Ma che ne facciamo dei musi lunghi della famiglia quando in pentola il risultato è pressoché un merluzzo bollito e triste? Oggi siamo quindi per proporti una preparazione facile ma prelibata al contempo.

Con questi due consigli riuscirai a rendere appetitoso un tipo di pesce che spesso cade nella banalità finendo di sembra un triste pesce bollito. Quella che ti consigliamo non è assolutamente un frittura bensì una variante al forno gratinata e una, sempre al forno, senza gratinatura. Merluzzo al forno con e SENZA gratinatura delizioso! Idee facili e veloci

Un secondo piatto di mare | Come rendere gustoso il merluzzo

L’importante, nella preparazione del merluzzo, è dosare in maniera adeguata il calore. Così facendo potrai ottenere un merluzzo sempre morbido e succoso e mai secco. Le due ricette must al forno per questo pesce che vogliamo proporti oggi sono al gratin e al cartoccio.

Cucina il merluzzo al forno al gratin

Metti il pesce a tranci o filetti in una pirofila da forno. Un filo di olio e possibilmente una salsa. Puoi creare un semplice salsa di erba cipollina, una salsa piccante, una allo yogurt da versare però a fine cottura. Spolvera poi del pangrattato e aromatizza il tutto con le spezie. La dose di olio in superficie deve essere generosa affinché il pangrattato non si bruci.

Cucina il merluzzo al forno al cartoccio

Metti il merluzzo già porzionato su un foglio di carta da forno, condisci con erbe aromatiche, olio evo, limone, timo e pomodorini, olive, capperi, sigilla poi il cartoccio e mettilo in forno.

La durata non deve mai superare i 20 minuti. Un tripudio di sapori e profumi.

Due varianti che puoi giocarti durante la settimana anche se vai di fretta, riuscirai a portare in tavola del buon pesce con una cottura e un sapore perfetti.