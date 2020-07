I 10 lavori più pericolosi … per la tua relazione amorosa

Sono state stimate le categorie professionali che detengono il maggior numero di tradimenti. Scopri se il tuo partner è nella lista.

Sospettavi che il tipo di lavoro che il partner ha scelto di fare potesse avere una ripercussione sulla vostra relazione sentimentale? Ebbene sembrerebbe che esistano categorie professionali più propense al tradimento. Ecco la lista dei mestieri più fedigrafi.

Tradimenti sul posto di lavoro: ecco le categorie più a rischio

Il posto di lavoro spesso è anche un luogo di tentazione… la tentazione della scappatella. Passare molte ore a contatto con le stesse, condividere situazioni stressanti, decisioni, esperienze e poi sentire quella certa alchimia con l’altro potrebbero portare al desiderio di trasgressione dei buoni principi e valori della propria relazione. Non a caso sono stati condotti degli studi che hanno stilato una lista dei mestieri più fedigrafi.

Stando a questa lista si salvano ben pochi dal rischio di tradimento, solo alcuni mestieri non sembrano apparire come i veterinari e gli ingegneri agricoli, ma si sa il tradimento è soggettivo quindi non comparire sulla lista nera dei traditori non esime dal rischio di essere traditi.

Lo studio in questione è stato pubblicato sul Journal of Police and Criminal Psychology, in cima alle professioni più dannose per una coppia compaiono ballerini e coreografi (43%), seguiti da baristi e fisioterapisti (38%), medici ed infermierei (29%) e artisti (28%).

Non a caso sono professioni che richiedono il contatto con gli altri, come sottolinea lo psicologo Dai Williams, un membro della British Psychological Society: “La cosa interessante è che chi si occupa di prendersi cura degli altri è maggiormente a rischio di divorzio, forse perché trascorre molto tempo a prendersi cura degli altri, a spese della propria famiglia. O perché sono persone naturalmente sensibili che sono più vulnerabili e sensibili nella propria relazione”.

Lo studio avrebbe analizzato il tasso di separazione e il mestiere esercitato per portare allo scoperto i mestieri più pericolosi per il successo di una coppia, questo tipo di analisi non considera molte variabili, come per esempio il caso in cui uno dei partner fa un doppio lavoro. A questo punto ecco la lista.

Le 10 professioni più pericolose per la tua coppia

1. Ballerini e coreografi 43%

2. Baristi 38%

3. Fisioterapisti 38%

4. Medici, Infermieri 29%

5. Artisti e sportivi 28%

6. Portantini e bidelli 28%

7. Copywriter 28%

8. Camerieri 27%

9. Tecnici 26%

10. Chef 20%

Un altro studio condotto sullo stesso argomento dal sito di incontri Victoria Milan su 42000 persone appartenenti a 100 paesi diversi ha stilato una classifica leggermente differente. Ecco la lista dei mestieri più fedigrafi pubblicata da Indipendent:

1. Broker finanziari

2. Piloti

3. Medici, Infermieri

4. Menager, segretarie

5. Atleti e sportivi

6. Attori e modelli

7.Camerieri, DJ, ballerini

8. Giornalisti

9. Avvocati

In questa lista vediamo comparire categorie professionali nuove come i broker finanziari, i piloti e a sorpresa anche i fautori della giustizia, gli avvocati. Sembrerebbe che in cima alla lista compaiano professioni già lige a rischiare, come i broker che rischiano solitamente denaro, seguiti da Piloti ed Hostess che per via del loro lavoro si ritrovano spesso lontano da casa e dagli occhi indiscreti e senza la paura di essere scoperti si lasciano andare alla tentazione con più facilità. Poi abbiamo i medici noti per gli amori in corsia raccontate dalle serie tv, a quanto pare non troppo lontani dalla realtà, e che dire del classico duo menager-segretaria dove ha un ruolo rilevante il gioco di potere e gli sportivi che si sentono belli muscolosi irresisistibili e con le endorfine in circolo non potranno certo negare a nessuno il piacere di godere della loro fisicità e per finire i complici della notte, barman, ballerin, Dj che col favore di alcool e tenebre si lasciano andare ai piaceri della carne e ricorderanno solo al sorgere del sole che avevano promesso rispetto e fedeltà a qualcuno.

