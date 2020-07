Jessica Melena | 30 e…lode, foto da urlo per il compleanno

Jessica Melena compie 30 anni. Lady Immobile ringrazia i fan per gli auguri e le dediche con un post su Instagram. La foto in costume è mozzafiato.

Ciro Immobile festeggia, stavolta non si tratta di un gol, bensì della sua conquista più grande: Jessica Melena. La moglie compie 30 anni e a casa del bomber laziale c’è – com’è giusto che sia – aria di festa e divertimento. La stessa ragazza, che ha sempre accompagnato l’attaccante durante i suoi impegni professionali, ci tiene a ringraziare tutti i followers che le hanno dedicato un pensiero o un augurio.

La serenità della famiglia, poi, si traduce sul campo da gioco: le prestazioni di Immobile, negli ultimi anni, sono in costante ascesa. Candidato alla Scarpa D’Oro, una rete alla volta, sta portando la Lazio in contesti dove mancava da tempo. Proprio la mancanza è alla base della sua voglia: non vuole perdere quanto costruito finora. L’unione con Jessica è un tassello importante.

Jessica Melena, 30 anni tra amore e famiglia: la foto su Instagram per il compleanno

Per questo 30 anni vengono una volta sola: cifra tonda che segna il passaggio definitivo nell’età adulta. La giovinezza sorride ancora ad entrambi che, però, cominciano a guardare un futuro insieme da genitori desiderosi di costruire qualcosa di ancor più importante. Allora non è un caso se, nel corso di questa calda estate, c’è ancora spazio per emozionarsi e commuoversi.

Lo scatto in costume, postato da Jessica su Instagram, incanta per la sua bellezza ma sconvolge – per certi versi – dato che lascia trasparire una soddisfazione mista ad appagamento senza eguali. Lei e Ciro stanno raccogliendo i frutti di un legame duraturo che, al netto di qualche incomprensione in passato, ha rafforzato un sentimento ardente e solido che è pronto a superare qualunque avversità.

“Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuol esser lieto sia. Del doman non v’è certezza”. Invece una ‘sicurezza’ c’è ed è la voglia e il desiderio da parte di entrambi di continuare a camminare insieme in questa vita densa di imprevisti e “avversari” da dribblare. Del resto, l’istinto da bomber non manca e nemmeno la dolcezza di una donna che, a 30 anni compiuti, non ha paura di sognare ancora. Possibilmente svegliandosi fra le braccia di chi ama.

Visualizza questo post su Instagram welcome…Enta🤣 3️⃣0️⃣🎂 #graziemilleatuttipergliauguri💝 Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena) in data: 17 Lug 2020 alle ore 1:08 PDT

