Francesco Monte pubblica il suo primo singolo: Belen gli scrive

Francesco Monte ha debuttato nel mondo della musica con il suo primo Siamo Già Domani. Tra i commenti ricevuti spicca quello della sua ex cognata Belen Rodriguez, sorella di Cecilia.

Francesco Monte aveva promesso ai suoi fedeli sostenitori la pubblicazione del suo primo singolo, Siamo già domani, il 17 luglio e così è stato. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è stato di parola e ha rilasciato quello che segna ufficialmente il suo debutto nel mondo della musica.

L’annuncio di Francesco ha ricevuto numerosi apprezzamenti tra cui uno che non è assolutamente sfuggito agli utenti della rete. Quale? Quello di Belen Rodriguez, la showgirl che un tempo era sua cognata.

L’ex di Stefano De Martino si è complimentata per questo grande traguardo di Francesco, anche perché sapeva bene quando lui tenesse a scrollarsi da dosso l’immagine di tronista ed indossare le vesti di cantante.

“Non sai quanto io sia contenta che finalmente sei riuscito a realizzare il tuo sogno” ha esordito la showgirl. “Bravo!”

Belen Rodriguez ha scritto a Francesco Monte e quest’ultimo ha commentato con l’emoticon del bacio.

Belen Rodriguez si complimenta con Francesco Monte: il gesto che spiazza

Belen Rodriguez ci ha tenuto a complimentarsi con Francesco Monte che è finalmente riuscito a realizzare il suo sogno.

Il gesto della sorella di Cecilia Rodriguez ha spiazzato il popolo della rete, che non si sarebbe mai aspettato che dopo la rottura tra Francesco e Cechu lei potesse scrivergli un messaggio.

Molto probabilmente, tra di loro, Belen Rodriguez e Francesco Monte, che a breve pubblicherà anche un libro, non hanno conservato alcun tipo di astio per quanto successo in passato. Anche perché la showgirl non c’entra assolutamente nulla con la fine della relazione tra Monte e Cechu, ma è semplicemente contenta del traguardo che lui ha reagito.

Francesco Monte ha risposto a Belen Rodriguez aggiungendo l’emoticon del bacio. A molti questa è potuta sembrare una risposta di circostanza, ma in realtà è stato l’unico commento a cui il neo cantante ha voluto dare importanza sui suoi profili social. Il pezzo, tra l’altro, sembra aver conquistato tutti i suoi fan.