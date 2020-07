Come essere più felici | 10 metodi scientificamente provati

Scopri come essere felice con l’aiuto della scienza. Questi 10 consigli ti aiuteranno ad elevare il tuo livello di felicità.

Stai attraversando un momento particolarmente difficile e senti il bisogno di ritrovare il sorriso a dispetto di qualsiasi cosa sia accaduta? Questo articolo fa al caso tuo, abbiamo trovato il metodo per essere felice, ed è infallibile dato che è stato scientificamente validato.

Essere felice: 10 modi scientificamente provati

Essere felice è fondamentale per una vita appagante in tutti i campi. Un recente studio ha dimostrato che essere felici riduce la miseria più che avere più soldi ed il motivo è semplice. A pensarci bene quando siamo felici siamo più produttivi in tutti gli ambiti della vita, sul lavoro, a scuola, in famiglia, con gli alti, anche i rapporti intimi migliorano qualitativamente e quantitativamente così come la salute complessiva, ricordimo anche gli effetti benefici di una risata.

Per essere felici bisogna innanzitutto partire da un presupposto: ridere è uno stato d’animo e ciò che rende felice cambia da persona a persona e i modi per ottenere la felicità sono pertanto individuali.

Quindi come interviene la scienza in questo processo? quali sono i consigli degli esperti per aiutarci ad essere felici? La scienza e gli studi condotti sui metodi che servono per incrementare la felicità servono ad evidenziare i fattori che influenzano la felicità: rendere felice gli altri, fare nuove esperienze, fare un elenco di ciò che ci rende felice e molto altro ancora … Scopri 10 metodi scientificamente provati per essere più felici.

Come si fa ad essere felice? Esistono delle istruzioni per la felicità? Ebbene si, gli autori degli studi scientifici che stiamo per raccontarvi rispondono all’unisono, esiste un metodo per essere felici. Ecco la lista stilata da Business Insider, sui diversi metodi da testare assolutamente per essere felici:

1/Rallegrarsi in anticipo

Pensare a qualcosa che ti renderà felice raddoppierà la felicità. Pregustare una gioia futura, la rende più gioiosa. L’esperimento che ha dimostrato questa teoria è stato semplicissimo e potresti farlo tu stesso e sperimentarlo sulla tua pelle. Gli scienziati hanno semplicemente offerto una cena gratis in un ristorante prestigioso ad alcuni volontari i quali dovevano solo decidere se andare a cena subito o se prenotarla in seguito. Molti di coloro che avevano scelto di posticipare la data della cena, hanno mostrato di aver goduto maggiormente di questa offerta e del menu appetitoso, rispetto a coloro che si sono recati al ristorante nell’immediato.

2/ Fare una lista delle cose che ci rendono felici



Abbiamo detto che la felicità è soggettiva e ciò che ci rende felici cambia da persona a persona. Quello che dovresti fare è scrivere quello che ti rende felice. A volte dimentichiamo le gioie della vita. Quando proviamo felicità dovremmo annotare il motivo su un taccuino. Inizia subito stilando un elenco di tre cose positive che ti sono accadute negli ultimi giorni e che ti hanno reso felice. Si tratta di un metodo spesso usato in psicologia, spiegato dal ricercatore Martin Seligman dell’Università della Pennsylvania. Pensare e annotare le cose belle e positive è utile per scacciare le idee oscure, mettere le cose in prospettiva e pensare che le nostre giornate alla fine dei conti non sono così male e ci regalano qualche soddisfazione.

3/ Avere molti amici

Probabilmente lo avevi già capito, la solitudine rende infelici. A confermarlo sono stati i ricercatori dell’Università di Nottingham. Stando alle conclusioni dello studio gli adulti che avevano almeno 10 amici erano più felici e soddisfatti della propria vita rispetto a coloro che ne avevano di meno. Quindi uno dei segeti della felicità è quello di coltivare le interazioni sociali.

4/ Bere birra

E cosa c’è di meglio che condividere una birra con i nostri amici? Inoltre sapevate che esiste un legame tra alcol e la secrezione di dopamina, noto come l’ “ormone del piacere”? Nel caso specifico dlla birra, non è l’alcool a rendere felici, ma il suo gusto. Il gusto del luppolo delizierebbe i palati e questo è il motivo per cui, secondogli scienziati dell‘Indiana Medical University, si avverte gioia già dal primo sorso di birra. Scopri anche: Birra | 10 benefici per la salute scientificamente provati

5/Fare esperienze nuove



Ropere la routine e sperimentare nuove esperienze ti rende felice poichè stimola l’attività cerebrale, allena la memoria e mantiene intatte le nostre capacità motorie, questo è quanto emerso da una ricerca condotta per stabilire la connessione tra esperienze nuove ed emozioni positive. Le persone che svolgono regolarmente nuove attività provano più emozioni positive rispetto alle persone che sono riluttanti alle novità.

6/Esporsi al blu

Avete mai sentito palare delle emozioni legate ai colori? Il colore blu, solitamente è legato alla tristezza eppure sorprendentemente una ricerca ha stabilito che il blu sarebbe il colore della felicità. Sono stati i ricercatori dell’Università del Sussex in Inghilterra a scoprire che il colore blu avrebbe un’influenza positiva: aiuta a costruire l’autostima, a ridurre lo stress e ad essere felici. Un’eredità dei nostri antenati, che hanno associato questo colore al cielo di fine giornata, che segna la fine di una giornata e annuncia una buona notte di sonno. Cromoterapia, scopri in che modo i colori influenzano la tua salute.

7/Fissare obiettivi

Le persone che fissano degli obiettivi, sia a breve che a medio termine, sono più felici delle altre. Questa affermazione dello psicologo Jonathan Freedman è stata condivisa anche da Richard Davidson, un neurologo dell’Università del Wisconsin. Prefissarsi degli obiettivi oltre ad aumentare i sentimenti positivi aiuterebbe a sopprimere le emozioni negative. Fare progetti ti consente di motivare te stesso e, una volta raggiunto l’obiettivo, ti permette di essere orgoglioso di te stesso, quindi aumenta la tua autostima.

8/Avere cura degli altri

Sai cos’altro renderebbe felice? spendere i soldi per gli altri invece che per se stessi e questo è stato confermato da 3 studi riportati da Elizabeth Dunn dell’Università della British Columbia (Canada). Spendere dei soldi per i propri cari o darli in beneficienza rende più felici che spenderli per viziarsi. Questo fenomeno è stato ampiamente discusso in un libro del professore di Harvard Michael Norton intitolato Happy Money: The Science of Spending Well.

9/Smettere di difendere le proprie opinioni

Non cercare più di far capire agli altri i tuoi punti di vista, evita gli infiniti dibattiti sui social con persone che hanno punti di vista differenti dai tuoi. Secondo il Dr. Deepark Chopra, autore di The Ultimate Happiness Prescription, essere neutrali è un modo per essere felici. Quando ci intestardiamo nel voler difendere le nostre opinioni spendiamo il 99% della nostra energia, subito dopo ci si sente stanchi e frustati. Mantieni i tuoi punti di vista per te, è il modo migliore per salvaguardare il tuo benessere psicofisico.

10/Dormire minimo 6 ore a notte

6 ore e 15 minuti di sonno ininterrotto a notte sono il minimo che tu possa fare per essere felice. Uno studio commissionato dalla società britannica Yeo Valley ha comparato le informazioni relative alle abitudini di sonno e relativa soddisfazione personale dei partecipanti, tutti adulti di età compresa tra 18 e 25 anni per giungere a questo. Ricorda, tuttavia, che è consigliabile dormire 8 ore a notte e che la mancanza di sonno danneggia seriamente la felicità: ricorda quindi l’importanza di trovare il tuo equilibrio.

