Come eliminare i baffetti viso una volta per tutte? Ecco tecniche depilatori e consigli per dire addio alla peluria viso più odiata dalle donne.

Più o meno scuri, più o meno spessi, i baffetti sono un flagello che riguarda la maggior parte delle donne.

A seconda del trucco e della luce possono apparire più o meno evidenti ma certo nessuna di noi correrebbe mai il rischio di far scorgere anche una minima ombreggiatura sul proprio volto e così tutte siamo costantemente impegnate nella lotta agli odiosi baffetti.

Se infatti lo spessore e la colorazione della peluria del volto sono questioni dipendenti essenzialmente dalla genetica, il metodo di eliminazione è una scelta da compiere sulla base dell’efficacia e della longevità del risultato.

Scopriamo allora insieme le tecniche più quotate per dire addio finalmente agli orribili baffetti.

Baffetti viso, come eliminarli? Scopri le tecniche depilatorie e non consigliate

C’è chi vuole, per così dire, eliminare il problema alla radice e chi preferisce invece un approccio più soft che consenta di affrontare la situazione in modo graduale e più delicato.

Fortunatamente per affrontare il problema della peluria del viso esistono oggi giorno diverse opportunità, una per ciascuna specifica necessità.

Oggi tentiamo di esplorare le più quotate, comprendendone pro, contro e funzionamento.

Ceretta – Senza dubbio la soluzione più rapida, immediata e capace di rallentare notevolmente la crescita del pelo, in virtù dello troppo che permette di estirparlo dal bulbo. Peccato però che la zona in quesitone appare particolarmente delicata e soggetta ad arrossamento. La ceretta araba, realizzata con zucchero, limone e acqua, appare molto più delicata della classica cera a caldo e sembra dunque da preferire. Inoltre quest’ultima può esser realizzata a casa (come vi avevamo spiegando illustrandovi che cosa fosse lo sugaring) mentre per quella classica vi consigliamo di affidarvi a mani esperte. Uno strappo sbagliato potrebbe portare a macchie e conseguenze decisamente antiestetiche proprio lì, in primo piano sul vostro viso.

Epilatore elettrico – Il modello specifico per il viso, con una testina sottile, consentirà di muoversi agevolmente e rimuovere anche i peli più sottili con precisione. Anche questo è una soluzione duratura e fai da te a patto di sapersi muovere con destrezza e delicatezza, così da non dover ripassare più volte sullo stesso punto irritando la pelle.

Pinzette – L’ideale per agire su paletti radi o troppo corti per essere eliminati con qualsiasi altro metodo. Ciò eviterà di andare a stressare inutilmente zone prive di peluria ma vi sottoporrà a una vera e propria lenta tortura. Lenire l’area e disinfettare le pinzette prima dell’uso è inoltre una priorità poiché il rischio di piccole infezioni e bollicine è qui veramente dietro l’angolo.

Crema depilatoria – Facilissima da utilizzare, adatta a tutti i tipi di pelle e velocissima, la crema vi consentirà di eliminare i baffetti in soli dieci minuti. La gioia avrà però purtroppo breve durata: la crema, infatti, farà cadere i peli senza toccare il bulbo pilifero e dunque non intaccando la produzione dei peli che ricresceranno assai rapidamente.

Rasoio – Una tecnica rapida e indolore, che potrebbe però provocare una ricrescita più veloce e ispida dei peli. Decisamente non ci sentiamo di consigliarvi questo strada.

Filo arabo – Noto anche come Threading, è una tecnica epilatoria che prevede l’utilizzo di un filo di cotone guidato dalle dita per estirpare i peli dal viso, senza causare troppo dolore. Inutile dire dunque che il fai da te qui è semplicemente da escludere sarà però l’ideale anche per le pelli più sensibili poiché ogni genere di irritazione è scongiurata. Inoltre anche qui il pelo viene estirpato alla radice, cosa che garantisce un risultato particolarmente duraturo. Del resto vi avevamo già spiegato come la depilazione con filo fosse la migliore anche per le sopracciglia.

Decolorazione – In questo caso non si tratta di eliminare la peluria quanto di renderla visibile il meno possibile. Un approccio che si adatta perciò solo a chi possiede peli radi e sottili. Attenzione inoltre a non schiarire anche la pelle e ritrovarvi così con un segno bianco sotto il naso.

Ecco dunque le opzioni a vostra disposizione. non vi resta che valutarne pro e contro e fare poi la vostra scelta.

Solo allora potrete firmante dire “addio baffetti”!

