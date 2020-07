Aurora Ramazzotti | Con i capelli bianchi sui social (ma poi si tinge)

Aurora Ramazzotti ha i capelli bianchi e anche quelli, secondo lei, meritano un post su Instagram.

I capelli bianchi sono un problema che affligge moltissime donne di ogni età.

Purtroppo, infatti, il momento in cui i capelli bianchi cominciano a spuntare è determinato dalla nostra genetica e non c’è proprio niente che si possa far per evitarlo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Depigmentazione | Perché hai i capelli bianchi a 20 anni?

Di certo però ormai esistono moltissime possibilità per correre ai ripari e anche tinture efficaci e non dannose da ripetere spesso per mascherare la ricrescita.

In un momento storico in cui star bene con il proprio corpo è ormai uno dei dieci comandamenti delle donne, Aurora Ramazzotti ha deciso di distruggere anche il tabù dei capelli bianchi su Instagram.

Aurora Ramazzotti: “Ho già i capelli bianchi”

Si è mostrata alla fotocamera senza troppo pudore e armata della solita autoironia, mettendo in sovrimpressione sulle proprie foto il nome di Crudelia, il famoso personaggio Disney de La Carica dei 101 dai capelli per metà bianchi e per metà neri: una scelta proprio da lei.

Aurora Ramazzotti ha poi spiegato che la sua ricrescita stava diventando davvero imbarazzante e che è dovuta correre dal parrucchiere per un intervento di emergenza.

Per seguire i dettami più attuali della moda Aurora ha deciso di mantenere scure le radici e optare per un tono più chiaro nella lunghezza media dei capelli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: TUTORIAL CAPELLI: shatush fai da te, ecco come realizzarlo

E per non farsi mancare niente, Aurora ha optato per una schiarita alle punte che da alla chioma il classico “effetto da spiaggia” che ha fatto strage di cuori negli ultimi anni.

Per commentare la nuova tinta Aurora ha stabilito che la cosa migliore da fare fosse citare una battuta ormai storica di Made in Sud: “Agg spaccat cu stu shatush”.

Non era meglio schiarire tutta la capigliatura per ricorrere alla tintura meno spesso di quanto faccia ora, nascondendo meglio i capelli bianchi? Evidentemente Aurora è affezionata al proprio colore di capelli e non ha voglia di diventare troppo simile a mamma Michelle.

Nell’estate di Aurora, oltre a regolari visite dal parrucchiere, si regalerà anche un viaggio di esplorazione del Veneto a cui è stata invitata a partecipare come influencer. Il suo commento a proposito della noto amore dei veneti nei confronti del vino e degli alcolici in generale è stato:“Ho capito dovrò preparare il fegato!”