10 cose incredibili che forse non sai sui tuoi capelli

Anche i capelli nascondono delle curiosità. Scopri in questo articolo 10 cose davvero sorprendenti riguardo ai capelli.

I nostri capelli sono il pass del nostro fascino e lo sappiamo bene. Questo è il motivo per cui nonostante il rapporto ambiguo che abbiamo con i nostri capelli, finiamo per occuparci attentamente di loro.

Perchè rapporto ambiguo? Perchè i capelli ci fanno letteralmente impazzire, a volte son oindisciplinati, indomabili, altre volte basta un colpo di spazzola e sono perfetti. Ci fanno esasperare ma li coccoliamo e ci prendiamo cura della loro bellezza perchè sappiamo bene che ne vale della nostra bellezza generale. C’è chi sostiene “altezza mezza bellezza” e chi è pronto a giurare che in buona parte questa dipenda dai capelli, dalla loro corposità, dal taglio e dal colore scelto, dalla pettinatura. Sapevi che i capelli nascondono dei segreti? Scoprine 10 in questo articolo.

Capelli: 10 cose che probabilmente non sospettavi sui capelli

A volte li ami, a volte li odi, ma una cosa è certa, non mancherai mai di prenerti cura di loro. Oltre a tutorial e consigli, abbiamo scovato molti piccoli aneddoti sui capelli che probabilmente non immaginavi neanche. Di seguito 10 curiosità sui capelli che ti sorprenderanno:

1- Le rosse hanno il maggior numero di capelli

le donne rosse hanno in media 200.000 capelli, contro 150.000 delle bionde e 100.000 per le brune.

2- Perdiamo cento capelli al giorno

Perdiamo mediamente un centinaio di capelli al giorno, per fortuna, come ti abbiamo appena svelato nel punto 1, abbiamo abbastanza capelli per cui non si notano i 100 persi, tranne che non li ritroviamo tutti ad intasare il lavandino o sulla spazzola, allora diventa più chiaro che ne perdiamo tanti. Ad ogni modo come vedi non devi preoccuparti.

3- La forbice è la migliore amica dei capelli lunghi

Un colpo di forbice favorisce la crescita dei tuoi capelli quindi non negare al tuo parrucchiere di accorciare la chioma. I capelli crescano circa 1 cm al mese, 0,3 millimetri al giorno se li spunti.

4- I capelli sono ultra resistenti

Sapevi che solo uno dei tuoi capelli può sostenere fino a 3 kg di peso prima di spezzarsi? Una ciocca di 2000 peli può sostenere fino a 30 kg.

5- Il rosso è raro

Il colore rosso nei capelli è molto raro. Solo l’1% della popolazione può vantare di avere i capelli rossi e questi fortunati si trovano principalmente in Europa.

6- Non ce ne rendiamo conto ma i nostri capelli ricrescono molto

in vecchiaia con l’arrivo dei capelli bianchi la ricrescita del capello diventa molto più evidente. Sappi che in media un capello rinasce 25 volte nell’arco della vita e muore circa ogni 4 anni.

7- Le donne non soffrono di calvizia

A differenza degli uomini che tendono a perdere quasi tutti i capelli con il passare degli anni, le donne non sono colpite dalla calvizia, in quanto si ritiene che sia un problema legato al testosterone.

8- La melanina è responsabile del colore

La melanina si trova nel bulbo pilifero e la sua quantità definisce le tonalità dei capelli come il marrone, il biondo o il rosso.

9- I capelli sono usati in tossicologia

Il DNA è contenuto nel bulbo di un capello. Grazie ad un solo capello, uno scienziato può stabilire se il suo proprietario ha usato delle droghe o risalire alle sue impronte digitali. Il capello è il primo ad essere ricercato sulla scena di un crimine ed è il peggior traditore che puoi trovare, soprattutto perchè resta attaccato alla pelle.

10- Il record per i capelli più lunghi è di una cinese

Quasi 4m di lunghezza, La donna cinese con i capelli più lunghi non frequenta un parrucchiere da 26 anni. Se contiamo tutte le ricrescite di un capello, si arriva a quasi 10m di capelli.

