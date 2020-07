Temptation Island, problemi di salute per l’ex protagonista Flavio Zerella: “sto attraversando un periodo molto delicato, difficile, riguardo la mia salute”.

Problemi di salute per Flavio Zerella, protagonista di Temptation Island nel 2016 insieme all’allora fidanzata Roberta Mercurio. I due, dopo aver superato le tentazioni, si sono lasciati nel 2019 ed oggi Flavio è felicemente fidanzato con Nunzia Sansone, protagonista a sua volta di Temptation Island 2019 insieme all’allora fidanzato Arcangelo. Flavio, nelle scorse ore, ha pubblicato un post su Instagram spiegando di stare attraversando un periodo delicato per la sua salute.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Valeria e Alessandro Basciano fidanzati?

Temptation Island, Flavio Zerella fa chiarezza sulla sua salute

Momento delicato per la salute di Flazio Zerella che, con un post su Instagram, ha spiegato ai followers di non stare molto bene. “Sto attraversando un periodo molto delicato, difficile, riguardo la mia salute ma non tanto per la febbre a 39 ma per altre situazioni che non sto qui a spiegarvi, ma soltanto perché ci sono altri casi davvero gravi che la gente affronta e quindi ogni giorno ringrazio Dio e non mollo”, ha scritto Flavio che ha poi ringraziato la fidanzata Nunzia Sansone che gli sta accanto e lo sta aiutando a superare questo momento.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020: quando va in onda l’ultima puntata con Filippo Bisciglia

“La persona che mi da la forza, la tenacia e l’amore ogni giorno sdrammatizzando con un sorriso, una battuta, anche in una clinica prima di entrare per una visita importante, è in questa foto che sto postando. Lei che con i suoi consigli e con le sue premure, svegliandola nel cuore della notte, c’è e so che ci sarà sempre. Non sono neanche un romanticone ma devo dirvi una cosa, per la prima volta mi sento realizzato in una mia storia, rispetto la persona che è al mio fianco e ho capito davvero cosa vuol dire sentirsi Uomo. Grazie di tutto amore mio di quello che stai facendo, con te al mio fianco ritornerò più forte di prima“, ha scritto ancora Flavio alla sua Nunzia.



Flavio ha poi aggiornato i followers con la storia che vedete qui sopra. Nulla di grave, fortunatamente per Zerella che dovrà assumere antibiotici e cortisone per potersi riprendere al meglio.