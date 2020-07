Scopri quali sono i segni più aggressivi dello zodiaco e quali, invece, non lo sono per niente.

Quando si parla di caratteristiche umane, l’aggressività è di certo tra le più temute e mal viste. Le persone aggressive hanno infatti un modo spesso invadente di farsi notare e tendono ad arrabbiarsi facilmente. Per quanto esistano diversi livelli di aggressività, se non viene gestita a dovere, questa ha sempre un impatto negativo sulle persone. E a volte può portare persino a complicare rapporti di lavoro o di amicizia. Come molti modi di essere, anche l’aggressività può dipendere dall’influenza delle stelle.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Quanto sei instabile? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che lavorano meglio e quali segni dello zodiaco mentono al partner, scopriremo quali sono i segni più aggressivi dello zodiaco e quali, invece, non lo sono affatto. Un particolare per cui è sempre bene controllare il profilo dell’ascendente visto che parte dell’aggressività può dipendere da quest’ultimo. Detto ciò, è bene sempre ricordare che l’aggressività può essere anche incanalata per diventare qualcosa di positivo. Un aspetto che vaglieremo segno per segno. Tutti pronti?

Astrologia – Quanto sono aggressivi i segni dello zodiaco

Ariete – Quelli molto aggressivi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono tra i segni più aggressivi dello zodiaco. Lo sono nella vita di tutti i giorni, nei modi di fare e ogni qual volta ritengono di doversi far notare dagli altri. Incapaci di passare inosservati, si fanno sempre avanti con grinta e, alle volte, persino con prepotenza. Ciò li rende spesso difficili da affrontare, specie se per qualche motivo decidono di entrare in competizione. La loro è infatti un’aggressività che mira a far scoprire chi è il migliore in ogni situazione. Un riconoscimento che, inutile dirlo, desiderano avere più di ogni altra cosa al mondo. Sui successi che raggiungono, infatti, i nativi del segno tendono a basare la propria autostima. Una posta in gioco decisamente alta e che pertanto li spinge ad essere agguerriti ogni qual volta temono di poter perdere una delle tante sfide che lanciano o considerano lanciate anche ad insaputa degli altri. Si tratta di un aspetto che in certi casi li porta a fare di più e a rendere meglio. Il più delle volte, però, finisce con il farli sentire sempre tesi e messi alla prova.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La cosa che rende incerti i segni dello zodiaco

Un buon modo per placare almeno in parte la loro aggressività potrebbe essere quello di darsi a qualche sport. In questo modo, infatti, potrebbero riversare ogni energia competitiva, risultando più rilassati per tutto il resto.

Toro – Quelli aggressivi solo se toccati sul vivo

I nativi del Toro non rientrano tra i segni zodiacali più aggressivi. Ciò dipende dal loro essere sempre posati e tranquilli in tutto ciò che fanno. Amanti del relax e del tempo libero da trascorrere oziando, non sono affatto inclini ad arrabbiarsi o a farsi notare più di altri. Per star bene gli basta vivere la propria vita con serenità e senza problemi da risolvere. Un aspetto del quale vanno fieri e tendono a vantarsi. Detto ciò, non si può dire che siano del tutto immuni all’aggressività. Se provocati o punti sul vivo, tendono infatti ad arrabbiarsi. Anche in questi casi non eccedono quasi mai. Per chi li conosce, però, la differenza è più che evidente. I nativi del segno, infatti, le rare volte in cui entrano in competizione con qualcuno o si sentono aggrediti sul personale, possono mettere in campo ogni arma disponibile e tutto al solo scopo di vincere la loro guerra. Per questo motivo chi ha a che fare con loro sa bene che sfidarli è spesso controproducente. Alla fine dei conti, comunque, la forma di aggressività che hanno è giusta per la vita di tutti i giorni e per aiutarli a raggiungere le mete che si prefiggono. Per questo motivo, non hanno bisogno di incanalarla altrove. Gli basta semplicemente saperla cogliere sul nascere e gestire al meglio quei rari momenti in cui si manifesta.

Gemelli – Quelli che sono aggressivi a giorni alterni

I nati sotto il segno dei Gemelli, complice la dualità che li contraddistingue, si trovano a metà classifica. La loro aggressività è infatti presente ma mediata dalle volte in cui riescono ad essere sereni e tranquilli. Chi li conosce sa bene che i nativi del segno vanno affrontati giorno per giorno. E che prima di affrontare determinati argomenti è sempre meglio capire se sono nella giornata giusta. Uno stesso stimolo, infatti, può portarli a reazioni diverse e tutto in base all’umore che hanno. Quanto all’aggressività, questa si manifesta in modo particolare quando sono di cattivo umore o sentono di essere sul punto di perdere qualcosa di importante. Si tratta però di un’aggressività che mettono nelle cose che fanno e che raramente rivolgono a terzi. Per certi aspetti, si potrebbe dire che, a volte, la rivolgono contro se stessi. Per fortuna si tratta sempre e comunque di episodi di breve durata e dopo i quali è possibile sperimentare al massimo il loro lato positivo. Forse un’attività che li aiuti a scaricare lo stress potrebbe portarli ad evitare sbalzi così repentini, assestandoli su una modalità tranquilla. Modalità che è anche quella in cui riescono a dare il meglio di se, mostrandosi allegri, propositivi e solitamente pieni di idee.

Cancro – Quelli che sono aggressivi quando se la prendono per qualcosa

I nativi del Cancro sono tra i segni più dolci dello zodiaco. Ciò fa si che nessuno si attenda da loro un atteggiamento aggressivo. Eppure, quando se la prendono per qualcosa, il cambiamento che hanno è così estremo da spiazzare chiunque. Se si ritengono vittime di un’ingiustizia o se pensano che qualcuno li sta attaccando, entrano infatti in una modalità in cui è davvero difficile trattare con loro. In questi casi la loro aggressività tende ad esprimersi al massimo, portandoli ad attaccare chiunque reputino contro di loro. Un modo di fare che nella vita gli causa diverse difficoltà. Perché dopo averli visti sotto questo aspetto, tornare a considerarli semplicemente delle persone dolci è decisamente impossibile. Un buon modo per risolvere la cosa o quanto meno per mediarla è quella di lavorare sulle loro insicurezze. Queste sono infatti la causa principale che li porta a sentirsi sempre osservati e giudicati. Lavorandoci su e imparando a controllare la rabbia e l’aggressività con la meditazione o con altre tecniche di rilassamento, potrebbero raggiungere diversi benefici e migliorare il rapporto con gli altri.

Leone – Quelli che sono piuttosto aggressivi specie sul lavoro

I nati sotto il segno del Leone sono solitamente piuttosto aggressivi. Riescono però a mascherare bene la cosa perché la loro aggressività si esprime solitamente sul lavoro o in situazioni in cui devono confrontarsi con gli altri. Si può quindi dire che hanno una gestione quasi ottimale della cosa. Gli unici sfarfallamenti arrivano infatti quando si sentono minacciati nella sfera personale. Allora, in un contesto diverso dal solito ed in cui certe strategie o modi di fare non hanno alcun senso, la loro aggressività può risultare sgradevole quanto fastidiosa. Il loro problema principale è che tendono a rendersene conto solo quand’è troppo tardi, rischiando così di destabilizzare le persone o di rovinare irreparabilmente i rapporti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che attirano i vampiri energetici

Imparare a controllarsi e a monitorarsi potrebbe essergli d’aiuto per evitare problemi di questo tipo, continuando a dar sfogo all’aggressività solo sul lavoro. In questo campo, di solito, non hanno infatti grandi problemi poiché in grado di gestire le cose al meglio e giustificati dalla voglia di arrivare tipica dei nativi del segno.

Vergine – Quelli estremamente aggressivi

I nativi della Vergine sono tra i segni più aggressivi dello zodiaco. La loro aggressività, dipende per lo più dalla rabbia che provano quando si sentono a disagio o in difetto per qualcosa. Incapaci di ammettere di essere in errore o di chiedere scusa, finiscono per provare una rabbia crescente a cui danno sfogo diventando estremamente aggressivi. Di solito si tratta di vere esplosioni dopo le quali sembrano tornare in se, pentendosi di quanto detto o fatto. Ciò nonostante sono sempre pronti a ripetere il loro atteggiamento più e più volte anche in una stessa giornata. Avere a che fare con loro, quindi, è parecchio difficile. E spesso chi li conosce bene cerca di evitare ogni possibile scontro. Non tanto per timore ma perché la loro forma di aggressività può risultare davvero spiacevole. Questo fa si che i rapporti con gli altri siano spesso tesi e quasi mai sinceri. Un aspetto che i nativi del segno potrebbero moderare impegnandosi in attività in grado di controllarli e che comprendano la gestione delle emozioni. Un’altra possibile soluzione è quella di praticare qualche attività fisica in modo da rilassarsi al punto da essere meno reattivi.

Se vuoi scoprire se e quanto sono aggressivi gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.