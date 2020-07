Nicole Thea, famosa influencer, è morta a 24 anni: con lei è deceduto anche il bambino che aspettava. Su You Tube il video post mortem.

Nicole Thea, famosa influencer che raccontava la propria gravidanza sui social, è deceduta a soli 24 anni. Con lei è morto anche il bambino che portava in grembo. Ad annunciare la tragica notizia è stata la famiglia di Nicole con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ignote le cause del decesso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Morta Naya Rivera: la star di Glee aveva predetto la sua morte?

Nicole Thea morta a 24 anni mentre era incinta: il video pubblicato su You Tube dopo la sua morte

“A tutti gli amici e sostenitori di Nicole è con grande tristezza che devo informarvi che Nicole e suo figlio di nome Reign, sono morti tristemente sabato mattina. I nostri cuori sono spezzati e stiamo lottando per far fronte a ciò che è accaduto”, è il messaggio pubblicato dalla famiglia di Nicole sui social per annunciare il decesso.

La famiglia ha deciso di rendere comunque pubblici i video che l’influencer aveva programmato su You Yube prima della tragedia. Il primo filmato è stato pubblicato domenica quando Nicole e il suo bambino erano, purtroppo, già deceduti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lutto per Lorella Cuccarini | “Non ci posso ancora credere”

Martedì 14 luglio è stato pubblicato un altro video in cui Nicole condividere con i propri followers la gioia della gravidanza. Esattamente come tante altre influecer, anche italiane, la Thea aveva scelto di raccontare le gioie e le emozioni della sua gravidanza sui social per condividere con le persone che la seguivano il momento più bello della sua vita.

La morte di Nicole e del suo bambino ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia che ha chiesto ai followers dell’influencer di rispettare il momento di dolore. “Come famiglia vi chiediamo di rispettare la nostra privacy perché i nostri cuori sono veramente spezzati e stiamo lottando per far fronte a ciò che è successo”, ha aggiunto la mamma della 24enne.