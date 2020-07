Chi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore e fidanzato di Manila Nazzaro con cui partecipa a Temptation Island 2020? Età, altezza, carriera e vita privata.

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore, oggi dirigente sportivo. E’ fidanzato con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro da tre anni e con lei partecipa a Temptation Island 2020 per mettere alla prova il loro amore, ma chi è davvero Lorenzo Amoruso? Andiamo a scoprire tutto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pietro Delle Piane chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Lorenzo Amoruso: età, altezza, carriera e vita privata

Nome d’arte: Lorenzo Amoruso

Data di nascita: 28 giugno 1971

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Dirigente sportivo

Luogo di nascita: Bari

Altezza: 184 cm

Peso: 87 kg

Lorenzo Amoruso è un ex calciatore. Ha esordito in Serie A nel 1989 con il Bari per poi essere acquistato dalla Fiorentina nel 1995. Con la squadra viola ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

Dopo una lunga carriera in Scozia nel 2010 è stato assunto dalla Fiorentina come dirigente sportivo, ruolo che ha ricoperto per due anni. E’ opiniosta sportivo e ha partecipato a varie trasmissioni dedicate al calcio. Nel 2016, con Gianluca Vialli, ha condotto il docu-reality Squadre da incubo, mentre nel 2018 ha preso parte a Celebrity MasterChef Italia, in onda su Sky Uno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020: dov’è il villaggio che ospita le coppie

In passato, è stato legato a Giulia Montanarini e da tre anni è fidanzato con Manila Nazzaro con cui ha deciso di partecipare a Temptation Island 2020. Con Lorenzo, la Nazzaro ha superato la fine del suo matrimonio dal quale sono nati due figli e ha ritrovato la fiducia nell’amore.

In merito ai motivi che hanno spinto Lorenzo e la Nazzaro a partecipare a Temptation Island 2020, l’ex Miss Italia ha detto: «Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo».

All’interno del villaggio Lorenzo Amoruso sta dando diversi consigli ai propri compagni, in particolare ad Andrea, alle prese con la fidanzata Anna che ha messo su una tattica per convincerlo ad avere un figlio. Pur divertendosi, sta rispettando totalmente la compagna Manila Nazzaro da cui, tuttavia, si è detto un po’ deluso.

“Io mi sono sempre preso le mie responsabilità e posso camminare non a testa alta, ma di più. Non la lascerei mai in mezzo ad una strada con i suoi figli, io volevo prendere anche casa a Roma e lo sa!”, ha detto riferendosi alla volontà della Nazzaro di non poter lasciare Roma dove vive e lavora.