LAMPADA di SALE dell’Himalaya | Scopri tutti i vantaggi di averla in...

Un oggetto davvero particolare e grazioso da avere in casa. Questa lampada però non possiede soltanto qualità estetiche, può regalarti infatti innumerevoli benefici. Scopri tutto quello che c’è da sapere, l’acquisterai senza dubbio!

Non è solo un soprammobile, è molto di più. Questa lampada è in grado di emettere degli ioni negativi che riescono a purificare l’aria della tua casa. Somiglia un pochino all’effetto che genera la cromoterapia, una generale sensazione di relax. Ecco perché dovresti avere la LAMPADA di SALE in casa. Tutti i benefici!

I vantaggi di avere la lampada di sale in casa

Questa lampada è costituita da una lastra di cloruro di sodio, che si contraddistingue per una elegante colorazione rosata poiché c’è dell’ossido di ferro. Questa tipologia non è altro che il sale rosa, meglio conosciuto come sale dell’Himalaya.

Questa tonalità rosa riflette una luce morbida che dona relax. Si aggiudica uno dei migliori punti luce per l’arredo della casa e, come dicevamo, è utile nelle sedute di cromoterapia.

Quando la lastra di sale si surriscalda (a lampadina accesa quindi), il sale sprigiona degli ioni negativi che fungono da purificatori dell’aria. Ovviamente, più la lampada è grande e più questi ioni si propagano nelle varie stanze.

Questa tipologia di lampada si può trovare in tutti quegli shop che vendono articoli naturali, nelle erboristerie e naturalmente online (clicca qui comprare l’articolo online!)

Il costo dipende molto dalle dimensioni, se ne trovano anche a prezzi vantaggiosi. Ti renderai subito conto, dopo averla utilizzata, dell’effetto profondo che avrà sulla tua salute. Riesce a combattere perfino le radiazioni elettromagnetiche e il tuo senso di stanchezza.

Aiuta a dormire meglio e a svegliarsi molto più freschi e riposati. Calma, rilassa, riuscirà sicuramente a condurti in uno stato di benessere mentale e fisico che non vorrai più abbandonare.