Il famoso gelato cremino ha cambiato nome. Il motivo? Secondo i politici della Danimarca, il nome dato al famoso stecco, che lì è Eskimino, sarebbe razzista e offensivo verso la popolazione degli Inuit, uno dei gruppi più famosi della popolazione Eschimese.

Andando nello specifico, il nome del gelato letteralmente vorrebbe dire “mangiatore di carne cruda”. La parola in questione, tra l’altro, sarebbe originaria dei gruppi principali degli Eschimesi e quindi ritenuta offensiva verso la loro popolazione. Almeno per il momento non si conosce il nuovo nome del cremino, ma nell’attesa non sono mancate le reazioni indignate del web che trovano esagerato il cambio del nome.