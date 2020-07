Costantino Della Gherardesca: “Barbara d’Urso? E’ una martire!”

Costantino Della Gherardesca, recentemente intervistato dal settimanale Oggi, ha preso le difese di Barbara d’Urso definendola una martire.

Costantino Della Gherardesca, prima di iniziare la sua avventura a Ballando con le stelle con Milly Carlucci, ha concesso un’intervista al settimanale Oggi dove ha scelto di prendere le difese di Barbara d’Urso, che da qualche tempo a questa parte lo ha reso uno degli opinionisti dei suoi programmi in prima serata.

Il conduttore di Pechino Express ha definito Barbara una vera e propria martire, perché subisce attacchi in continuazione per i programmi che conduce quando chi le rivolge tali critiche non dispone di certo di un curriculum da premio Oscar.

“Ritengo che Barbara sia una vera e propria martire“ ha ammesso Costantino sulla conduttrice, che di recente ha svelato un inedito retroscena su Instagram.

“Viene costantemente accusata di portare in tv soltanto programmi trash” ha spiegato il conduttore. “Quando chi la critica non intervista di certo personaggi da premio Nobel nei suoi programmi”.

Costantino Della Gherardesca ha definito Barbara d’Urso una martire e i suoi programmi, seppur molto criticati, collezionano sempre ascolti degni di nota.

Costantino Della Gherardesca “disobbedisce” a Milly Carlucci: lo sgarro

Costantino Della Gherardesca sui suoi profili social ha però rivelato di aver disobbedito ai consigli di Milly Carlucci che, in vista della partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle, dove lui ricopre il ruolo di concorrente, lo vorrebbe in perfetta forma.

“Ho ignorato completamente il mio sistema endocrinologo ed anche i consigli di Milly che mi vorrebbe in perfetta forma per l’inizio di Ballando con le stelle” ha confidato il conduttore, che di recente ha commentato la vecchia lite di Antonella Elia con Achille Lauro a Pechino Express.

“Perché stamattina a Ravello per colazione ho mangiato una sfogliatella” ha ammesso Costantino. “Vi prego, mettetemi una tagliola come fanno con le volpi” ha concluso ironico.

Costantino Della Gherardesca ha disobbedito a Milly Carlucci, ma siamo sicuri che lei riuscirà a perdonare il suo nuovo concorrente.

A partire dall’inizio della prossima stagione televisiva, infatti, Costantino sarà a Ballando con le stelle. Riuscirà il conduttore a vincere questa nuova sfida?