Il Ministero della Salute nella persona del Ministro Speranza annuncia l’allungamento della lista dei Paesi a rischio, chiudendo le porte dell’Italia a tre nuovi stati.

«Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio»

A dare l’annuncio via Facebook è lo stesso Ministro della Salute Roberto Speranza che sottolinea poi come serva “la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”.

L’ ordinanza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento da e per la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, tre Paesi che vanno ad aggiungersi alla lista di quelli a rischio per la pandemia da Covid-19, che già comprendeva 13 nazioni.

