Can Yaman infiamma l’estate italiana: l’attore di Daydreamer, in barca, sfoggia i muscoli e il nuovo look dando spettacolo, foto.

Can Yaman sfoggia i muscoli e il nuovo look sui social lasciando senza parole i fans. L’attore turco che, in Daydreamer – Le ali del sogno sfoggia capelli lunghi, barba lunga, muscoli e tatuaggi, ha cambiato nuovamente look per un nuovo progetto lavorativo.

I capelli lunghi hanno così lasciato spazio ad un taglio più corto, molto simile a quello che sfoggiava nella soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore con cui aveva fatto innamorare il pubblico italiano nella scorsa stagione televisiva. In barca, così, l’attore sfoggia la sua nuova immagine e il risultato è sempre spettacolare.

Can Yaman, boom di like sui social: barba, muscoli e capelli corti

Quasi un milione di like per la foto di Can Yaman che vedete qui in alto. Con un look decisamente stivo, l’attore turco sfoggia il fisico statuario e i capelli cortissimi che hanno presto il posto della lunga chioma che sfoggia in Daydreamer. Un nuovo look che i fans hanno apprezzato inondandolo di like e commenti.

“Ma cosa sei?”, “Semplicemente stupendo”, “Vorrei essere lì con te”, “Ecco mi prendo un po di tempo per recuperare del sonno arretrato per guardare te.. E tu che fai senza avvisarmi pubblichi questa fotorisveglio traumatico, non mi riprendo più.. Sei fuoco puro”, sono solo alcuni dei commenti scritti dalle fan.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) in data: 4 Lug 2020 alle ore 2:56 PDT

L’attore che sta facendo versare lacrime anche a Francesca Cipriani che ha ammesso di avere un debole per lui, dunque, fa sognare i suoi 6,6 milioni di followers. In Turchia, Can è ormai una vera e propria star, ma la sua fama ha raggiunto alti livelli anche in Italia come testimonia il successo di Daydreamer che, in onda dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su canale 5, ogni giorno, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.