Come preparare dei biscotti per uccellini -VIDEO-

Gli uccellini, che ogni giorno volano attorno a noi e rendono l’atmosfera romantica, regalando serenità al cuore, molto spesso hanno difficoltà a trovare del cibo a disposizione. Ecco come preparare dei biscotti per uccellini in casa.

Per tutti gli amanti della natura che gioiscono allo sguardo di tanti uccellini delicati che ogni giorno ci fanno compagnia tra gli alberi, nel cielo e qualche volta si posano sulla ringhiera del balcone o sull’albero del giardino, ecco una ricetta semplice per preparare in casa dei biscottini per uccellini, da appendere all’esterno per sfamarli in modo semplice ed economico.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fai da te | dentifricio sbiancante naturale al carbone -VIDEO-

Gli uccellini, soprattutto nella stagione più fredda, fanno fatica a trovare cibo a disposizione così, sarà un bel gesto creare questi biscottini per loro. Scopriamo tutte le fasi della preparazione nel video tutorial. Scopri anche come preparare un ammorbidente fai da te.

Come preparare i biscottini per uccellini fai da te | il video tutorial

Gli ingredienti per fare i biscottini per gli uccelli sono:

colla di pesce 16 grammi

semini per uccellini

acqua

stampi per biscotti

cordoncino

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come pulire e igienizzare il materasso con rimedi naturali

La prima cosa da fare è scaldare mezzo bicchiere di acqua e nel frattempo tagliare a pezzetti la colla di pesce o la gelatina vegetale. L’acqua calda si verserà sulla gelatina e si dovrà mescolare fino a scioglierla completamente.

In una ciotola si verseranno la gelatina sciolta in acqua e i semini per gli uccelli. Si mescolerà fino a quando i semini non si impregneranno di gelatina. A questo punto si potranno formare i biscottini, utilizzando degli stampi da biscotto.

Si farà colare l’impasto si semini nello stampino, avendo cura di inserire un pezzetto di cannuccia che assicurerà un foro per poterli appendere una volta pronti. Una volta riempiti gli stampi, si lasceranno asciugare i biscotti per un giorno o più. Quando i biscotti saranno completamente asciutti si potranno togliere dallo stampo e facendo passare un cordoncino al centro del foro, potranno essere appesi all’esterno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Piano cottura perfetto con acido citrico e soda -VIDEO-

I biscotti saranno molto graditi agli uccellini e potranno essere rinnovati ogni volta che li avranno mangiati tutti. Scopri anche come profumare casa e tessuti con l’ammorbidente