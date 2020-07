Antonio e Annamaria, chi è la coppia di Temptation Island 2020: età, professione, storia della coppia e tutto quello che c’è da sapere.

Antonio Martello e Annamaria formano una delle coppie di Temptation Island 2020. Pur essendo innamorati, hanno una diversa visione della vita e, tra i due, quella che ha più dubbi sul futuro insieme è Annamaria.

Antonio Martello e Annamaria: ecco chi è la coppia di Temptation Island 2020

Nome: Antonio Martello, Annamaria

Data di nascita: Antonio è nato il 14 Agosto del 1986 Annamaria invece nel 1977

Età: Antonio ha 33 anni, Annamaria ha 43 anni

Segno zodiacale: Antonio è del segno del Leone, quello di Annamaria invece non si conosce

Professione: Antonio è un rider per una compagnia di food delivery, Annamaria è una segretaria

Antonio ha 33 anni, lavora come rider per una compagnia di food delivery ed è papà di una bambina di tre anni nata da una precedente relazione. Annamaria ha 43 anni e lavora come segretaria. Sono fidanzati da due anni e mezzo e ad avere seri dubbi sul futuro insieme è Annamaria.

«Di due cose sono sicuro nella mia vita: una è che mi chiamo Antonio e la seconda è che mi piacciono le donne. Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole», ha dichiarato Antonio.

“Lo perdono sempre perchè ho paura di restare da sola. Io voglio capire se Antonio è la persona adatta a me. Non per l’età, ma per l’immaturità che lui mi ha dimostrato fino ad ora”, ha invece affermato Annamaria.

All’interno del villaggio di Temptation Island, Antonio si è subito trovato a proprio agio con le ragazze single commettendo una clamorosa gaffe definendo ex la compagna Annamaria.

Annamaria, da parte sua, non ha nascosto la delusione di vedere il fidanzato flirtare con altre ragazze durante i primi giorni di permanenza all’interno del villaggio.

“Io ho investito tanto in questo rapporto e sono felice di averlo fatto” – ha detto Annamaria durante un falò – “non mi pento mai di quello che faccio però c’è un tempo per leggersi dentro. Non ti voglio parlare d’amore, credo che lui per me abbia stima, ma a me non basta. La stima non è amore: mi possono stimare le amiche, un fidanzato dopo anni. Io della stima non me ne faccio niente, ancor meno della pena”.

Come finirà tra Antonio e Annamaria? Usciranno insieme dal villaggio o si lasceranno definitivamente?