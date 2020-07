I benefici dell’amore sono innumerevoli e amare non fa bene solo all’umore. 11 studi hanno dimostrato l’effetto benefico sulla salute generale.

Quando sei innamorato non ti sembra tutto più bello? quella sensazione di euforia ti pervade, lo stomaco è pieno di farfalle quindi non hai neanche fame… l’amore ha un effetto dopante ma secondo la scienza i suoi benefici non sarebbero solo emotivi, anche la salute fisica e mentale trarrebbe beneficio dall’amore. Scopri di più in questo articolo.

Amore, 11 benefici sulla salute che non sospettavi

Considerando le conclusioni di questi studi di cui stiamo per parlarvi, l’amore sarebbe terapeutico e non solo sulla dimensione emotiva. L’amore fa bene alla salute in genarale: aumenta la resistenza al dolore, migliora l’umore, migliora il sonno e persino la qualità dei rapporti intimi. Da oggi non hai più scuse per non amare.

Scopriamo ben 11 motivi per cui dovresti abbandonarti all’amore:

1/ L’Amore fa bene al cuore

Si ama con il cuore per cui i benefici più grandi si ottengono proprio qui. La dimostrazione arriva dalla Finlandia dove è stato condotto uno studio risalente al 2013 che avrebbe concluso che le persone sposate rischiano meno di contrarre infarti fatali e non fatali. Nello specifico il “rischio di gravi attacchi di cuore” si ridurrebbe dal 66 al 58 %, negli uomini e dal 65 al 60% nelle donne. Questo studio è stato condotto analizzando circa 15.000 casi, quindi un campione piuttosto significativo, per non parlare dell’azione anti-calcificante e anti-indurente sulle arterie coronarie.

2/L’Amore migliora la salute mentale

L’amore quando è stabile e duraturo tra due persone può compiere miracoli. Secondo il British Medical Journal, gli uomini nelle coppie stabili vantano una migliore salute fisica, mentre le donne vantano una migliore salute mentale. Questo effetto potrebbe derivare dalla percezione di non essere soli, di poter contare sull’altro in tutto e quindi sulla percezione dell’impegno che migliora l’integrità psico-fisica. Inoltre, secondo l’American Journal of Public Health, anche le coppie omosessuali trarrebbero beneficio dalle unioni a lungo termine.

3/L’Amore riduce lo stress

Molte volte abbiamo parlato dei danni attribuibili allo stress, uno studio recente avrebbe anche concluso che ridurre lo stress renderebbe più felici che avere molti soldi. Molte ricerche sono state condotte sull’argomento, una in particolare risalente al 2010, ad opera dell’Università di Chicago ha sottoposto i 500 partecipanti a picchi di stress artificiale per capire la relazione esistente tra stress e amore. Sorprendentemente i partecipanti che avevano una relazione stabile ed appagante mostravano livelli più bassi di cortisolo nella saliva, come precisato da uno degli autori dello studio, il professor Dario Maestripieri: “L’effetto è caratterizzato da un’attenuazione della risposta corticale”.

4/Amore contro il dolore

Una ricerca condotta nel 2010 per capire la relazione tra amore e dolore ha concluso che l’amore è in grado di ridurre il dolore. Per condurre questo esperimento sono state analizzate le reazioni al dolore termico di persone felicemente impegnate da non più di 9 mesi. Mentre i soggetti venivano sottoposti al dolore venivano mostrate loro o una foto del loro partner, o una foto di un conoscente di equivalente bellezza, o una combinazione di parole note per il loro potere di distrarre dal dolore.

Analizzando i risultati è emerso che la prima e l’ultima tecnica hanno ridotto significamente il dolore nei pazienti. Questo perchè l’elemento utilizzato è stato in grado di attivare il nucleo caudato, il nucleo accumbens, la corteccia laterale orbitofrontale, l’amigdala e la corteccia prefrontale dorsolaterale, tutte regioni che sorprendentemente non sono associate alla distrazione analgesica ma innescano un meccanismo di ricompensa del cervello, quello antidolorifico.

5/Amore contro l’ipertensione

Soffri di pressione alta? potrebbe essere perchè il tuo matrimonio non è felice o perchè sei ancora single. Stando ad uno studio condotto su 300 persone dalla Brigham Young University, gli adulti sposati felicemente avrebbero una pressione sanguigna più bassa rispetto a single e coppie infelici, mediamente inferiore di 4 punti.

6/L’Amore ritarda la morte

Secondo uno studio pubblicato dall’American Journal of Epidemiology nel 2011, le persone con una relazione stabile e felice potrebbero vivere mediamente 10 anni di più rispetto ai single questo perchè, come spiega uno degli autori dello studio, David Roelfs, assistente professore di sociologia all’Università di Louisville: “Se hai una relazione, il tuo coniuge potrebbe costringerti a mangiare meglio e andare dal dottore“.

7/L’Amore previene l’infarto

Come abbiamo visto poco fa uno degli organi che beneficia maggiormente dell’amore è il cuore. Anche l‘American Stroke Association sembra concordare con il fatto che avere una relazione di coppia diminuirebbe le probabilità di avere un infarto. In uno studio pubblicato nel 2010, 10.059 dipendenti pubblici, in media di 49 anni, sono stati seguiti dal 1963 al 1997. Coloro che erano single o lo sono stati per più anni hanno mostrato il 64% di rischio in più di avere un infarto fatale rispetto ai non single. Sorprendentemente anche coloro che sostenevano di vivere un matrimonio infelice hanno mostrato esattamente la stessa percentuale di rischio di avere un infarto (64%) rispetto alle coppie felici.

8/L’Amore riduce le malattie croniche

Vivere felicemente condividendo l’amore di un’altra persona aiuterebbe a limitare anche la comparsa delle malattie croniche come affermato dall’Università del Missouri nel 2013. “Avere una moglie non curerà il cancro, ma una relazione forte può migliorare il tuo vostro d’animo reciproco e il vostro benessere …”, spiega Christiane Proulx, assistente professore all’università.

9/L’Amore migliora il sonno

Dormire con il proprio amato fa bene. Anche se a volte ci ruba lo spazio o ci russa nell’orecchio, il partner ,secondo l’ Associate American Professional Sleep Societies migliorerebbe la qualità e la durata del sonno. Questo riguarda le coppie felici. Al contrario, le coppie infelici sarebbero disturbate dalla presenza del partner nel letto.

10/L’Amore migliora la qualità e la frequenza dei rapporti sessuali

Le persone innamorate si dedicherebbero di più a questa attività di coppia rispetto ai single che seppure lo facciano in modo più vario lo fanno, quantitativamente parlando, meno. Secondo la dott.ssa Laura Berman, sessuologa, molti studi condotti sull’argomento hanno dimostrato che in una relazione stabile i rapporti sessuali anche orali sarebbero più presenti e più gratificanti e a trarne beneficio sarebbero il sistema immunitario, la pressione sanguigna e … la libido, più lo fai più ti va di farlo.

11/L’Amore rende felici



La prossima volta che il partner ti fa arrabbiare pensa a come sarebbe la tua vita senza di lui. Secondo lo psicologo Stevie C.Y. l’anello al dito ma anche una relazione stabile senza anello, renderebbe le persone più felici nella loro vita che se fossero state single, soprattutto durante l’invecchiamento. Uno studio pubblicato nel 2008 associa l’attivià cerebrale di una persona innamorata a quella di una persona sotto l’effetto della cocaina. Uno degli autori dello studio, l’antropologa Helen Fischer ha spiegato che il cervello sembra rispondere nello stesso modo a livello del sistema di ricompensa, che funziona rilasciando la dopamina. Quando si è innamorati il corpo produce anche l’ossitocina, l’ormone dell’attaccamento che vanta potenti effetti benefici.

D’altra parte, sembrerebbe che l’attività neurologica del cervello innamorato sia la stessa all’inizio della relazione e alla fine .

