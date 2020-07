SUSHI GELATO goloso | Tutti i passaggi per farlo a casa

Per quanto riguarda l’arte culinaria giapponese c’è una grande e gustosa novità. Si tratta di mini delizie che a prima vista potrebbero sembrare degli uramaki, i nigiri, i gunkan oppure gli hosomaki. In realtà non sono affatto salati ma dolcissimi, sono infatti dei piccoli gelati a forma di sushi.

Oggi vogliamo parlarti del Sushi Gelato e di come puoi farlo a casa tua. Alla base c’è il classico gelato di frutta o creme che poi verrà impreziosito da dettagli distintivi nipponici per rendere un’imitazione davvero straordinaria. Ecco il SUSHI GELATO da fare a casa. Rapidi e semplici passaggi.

Specialità dolce firmata Giappone da fare a casa | SUSHI GELATO

Se ami il sushi non puoi davvero perderti questa golosissima ricetta! Un sushi alternativo è sempre ben accetto ed è per questo che, con l’aggiunta del gelato, ti permetteremo di creare un dessert originale e facile, utile da servire ai tuoi ospiti in mancanza di idee e di tempo.

Iniziamo dagli ingredienti per creare una delizia che ti sorprenderà e che proporrai di volta in volta variando alcune delle componenti per garantire sempre sapori unici.

Ricetta SUSHI GELATO

Ingredienti

500 grammi di riso per sushi

400 ml di latte di cocco

150 grammi di zucchero di canna integrale

3 gusti di gelato a scelta (noi ti proponiamo pistacchio, nocciola, crema ) quanto basta

) quanto basta cacao amaro in polvere

granelle a scelta di noci, mandorle o nocciole

fragole o mirtilli o ribes

semi di sesamo quanto basta

Preparazione

Sciacqua il riso con cura sotto acqua corrente. Versa in una pentola il latte di cocco, lo zucchero e mezzo litro di acqua, mescola. Aggiungi il riso e lascialo cuocere per 15 minuti con coperchio.

Preparati per stendere un salcicciotto per ogni gusto di gelato scelto come puoi vedere nel video (clicca qui!) Metti i salcicciotti nel freezer e lasciali una intera notte.

Poi stendi il riso su pellicola o carta forno. Dovrai avere tutti gli ingredienti già organizzati e pronti da aggiungere. Guarnisci i rotoli di sushi facendo fede al video (clicca qui!) Arricchisci con frutta e frutta secca. Questo strepitoso e creativo dessert è pronto!

