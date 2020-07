Naya Rivera | I creatori di Glee aprono un fondo per il figlio

Naya Rivera | I creatori di Glee aprono un fondo per il...

Naya Rivera | I creatori del telefilm Glee hanno creato un fondo per Josey Hollis Dorsey, figlio dell’interprete di Santana Lopez, per permettergli di frequentare il college in futuro.

I creatori di Glee, lo show che ha permesso a Naya Rivera di essere conosciuta in tutto il mondo, hanno ideato un fondo monetario per il piccolo Josey Hollis Dorsey in onore di sua madre.

I creatori dello show vogliono permettere al piccolo di poter frequentare l’università senza andare incontro a problemi economici dopo la scomparsa di sua madre.