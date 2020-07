Meghan Markle indossa sempre scarpe di uno o due numeri più grandi

Gli esperti di stile e gossip non hanno potuto non notare questa particolarità di Meghan Markle. Scopri il motivo per cui indossa scarp più grandi.

La Duchessa del Sussex è un’icona ed ha uno stile impeccabile ed invidiabile, probabilmente deve molto al consiglio degli esperti di moda e stile che ha avuto la fortuna di incontare grazie alla sua carriera da attrice e poi in qualità di membro della famiglia reale. Da quando si è fidanzata con il principe Harry, è stata immortalata in moltissimi scatti e i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che la duchessa in ogni occasione, indossava scarpe di uno o due numeri più grandi. Hai capito perchè lo fa? Il motivo è davvero molto ovvio.

Meghan Markle, perchè indossa sempre scarpe troppo grandi?

La Duchessa del Sussex è un’icona di stile, in tutte le sue comparse è apparsa perfetta, anche quando ha azzardato gonne troppo corte facendo rabbrividire la regina. Mai fuori luogo o volgare pu indossando abiti sexy, Meghan ha dimostrato sempre di saper abbinare perfettamente abiti, scarpe e cappelli… ma un appunto bisogna farglielo: sembra indossare in ogni occasione scarpe prestate poichè sono troppo grandi e si nota benissimo che sono larghe guardandole il tallone.

Prova tu stesso a guardare da vicino le scarpe di Meghan e noterai quasi sempre un divario. I fan lo hanno notato in particolare quando ha indossato il suo abito Royal Ascot. Lo splendido look Givenchy era stato abbinato a décolleté nere che erano palesemente troppo grandi.

Ad intervenire sull’argomento fornendo la motivazione ovvia alla base delle scarpe troppo grandi di Meghan è stata l’esperta di moda Harriet Davey, che spiega che:

“Le celebrità spesso indossano scarpe più grandi, di uno o addirittura due numeri, quando sono a un evento o sul tappeto rosso ed è per un motivo a cui tutti possiamo relazionarci, per evitare le vesciche“. Queste sono le parole di Davey riportate da The Sun.

L’esperta ha inoltre aggiunto che: “Non c’è niente di peggio delle scarpe scomode e quando celebrità come Meghan indossano i tacchi per un lungo periodo di tempo i loro piedi possono spesso gonfiarsi.”

Effettivamente a chi di noi non è capitato di indossare tacchi ad un matrimonio e tornare a casa in ciabatte. Questo ragionamento ha molto senso, i tacchi alti possono indolenzire e creare fastidi e dolore di varia entità, specialmente quando l’occasione per la quale li indossiamo richiede di passare molto tempo in piedi, così come succede a Meghan.

“Il gonfiore può causare vesciche e nel lungo periodo borsisti, come si dice sia accaduto a Victoria Beckham”, ha aggiunto Davey.

Meghan Markle aavrà semplicemene abbracciato il consiglio fornitogli da qualche altra star e lo messo in pratica da subito. Anche le scarpe che indossava durante la sua foto di fidanzamento avvenuto nel novembre 2017 con Harry sembravano troppo grandi.

Meghan e tante altre celebrità usano dunque questo stesso trucco per preservare la salute dei propri piedi ed evitare che i piedi gonfi sfregndo favoriscano la formazione delle vesciche:

“Un trucco del mestiere è riempire la punta delle scarpe con cotone idrofilo, che si può rimuovere quando si avverte di aver bisogno di un pò più di spazio nell scarpe”, ha spiegato Davey.