Galyn Görg | Ballerina di Fantastico si spenta a 56 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta la ballerina di Fantastico 6, Galyn Görg, all’età di 56 anni. Steve LaChance l’annunciato sul suo profilo Instagram.

L’attrice e ballerina americana Galyn Görg è finita nel giorno del suo 56° compleanno. Molto conosciuta e famosa per aver partecipato ai programmi Fantastico 6 e Sandra Raimondo Show.

La morte è stata annunciata da Steve LaChance, ballerino famoso per le sue numerose esperienze in televisione. Non solo sono stati colleghi, ma hanno avuto anche una storia d’amore.

Proprio nel 1985 , Galyn fu chiamata a Fantastico 6 dove ballò con Steve LaChance ed ebbe il ruolo di co-conduttrice con Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Beppe Grillo. Al momento le cause della sua morte non sono state rese note.