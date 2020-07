Elisa Isoardi, dopo la chiusura de La prova del cuoco, svela il proprio stato d’animo al settimanale Oggi: “Hanno provato a distruggermi”, video.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, Elisa Isoardi racconta i momenti difficili vissuti prima di conoscere quale sarebbe stato il suo futuro in Rai. Dopo la chiusura de La prova del cuoco, Elisa Isoardi, da settembre, condurrà Check Up, un format dedicato alla salute e al benessere. La conduttrice, tuttavia, non nasconde di aver vissuto momenti complicati.

“La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”, ha spiegato ad Oggi Elisa Isoardi, che ha svelato di aver avuto paura di non avere più un futuro in Rai. “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”, ha spiegato.

“Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”, ha concluso la conduttrice.