Bicarbonato di sodio | Scopri come usarlo con astuzia in giardino

Il bicarbonato di sodio è l’asso nella manica di ogni giardiniere. Ecco 10 modi di usarlo in giardino per ottenere risultati sprepitosi.

Il bicarbonato è un prodotto molto versatile che si presta a tantissimi usi. Abbiamo spesso parlato di come sfruttarlo a vantaggio della bellezza, per sbiancare il bucato, come detergente per le pulizie di casa e con grande sorpresa ora scopriamo che è un ottimo alleato per il giardinaggio. Il bicarbonato di sodio è un prodotto fantastico, economico, commestibile, non tossico e biodegradabile.

Scopri come usarlo per avere un pollice verde invidiabile.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fai da te giardino: tutorial per lanterne patchwork VIDEO



Bicarbonato di sodio, alleato del pollice verde

Gli usi del bicarbonato sono molteplici, dato il suo potere sbiancante è ottimo per donare splendore ai denti o al bucato, inoltre in gravidanza si consiglia di lavare frutta e verdura con bicarbonato prima di consumarla per rimuovere i pesticidi sulla buccia. Scopri perchè il giardiniere ti consiglia di tenerlo sempre a portata di mano:

1/Migliorare la salute dei fiori

Aggiungilo all’acqua dell’annaffiatoio per annaffiare i fiori nel tuo giardino. Noterai che i tuoi fiori saranno più lucenti e più sani.

2/Aumentare la durata dei fiori

Ti hanno regalato dei fiori? mettili in un vaso ed aggiungi acqua un pizzico di sale e bicarbonato. Potrai godere della loro bellezza e del loro profumo per molti più giorni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Cinque cose che non possono mancare in un giardino

3/Eliminare i vermi

I vermi rappresentano uno dei principali nemici dell’orto. Spesso si cibano delle verdura che coltiviamo con tanta dedizione. Se vuoi mangiare il broccolo prima che ci pensino i vermi ti basterà mescolare in parti uguali farina e bicarbonato di sodio e cospargere questa miscela sulle verdure coltivate.

4/Tenere lontani gli insetti

Gli insetti sono altri nemici infestanti del giardino. Rovinano piante, fiori, alberi… per sbarazzarti di loro esistono in commercio appositi prodotti, pesticidi chimici che purtroppo potrebbero danneggiare anche la tua salute. Per evitare di danneggiare la tua salute puoi provare ad allearti con il bicarbonato di sodio. Sarà sufficiente mescolare in un flacone spray, un litro di acqua, un cucchiaio di olio d’oliva, due cucchiai di bicarbonato di sodio e alcune gocce di sapone liquido. Spruzza il tutto sul tuo giardino ogni tre giorni per tenere lontani gli insetti.

5/Pulire le decorazioni del giardino

Conosci già tutte le virtù del bicarbonato di sodio per pulire la cucina o il bagno. Sfrutta il suo potere pulente anche in girdino. Puoi far risplendere vasi e utelinsili e le varie decorazioni utilizzate per abbellire il tuo spazio verde. Prova a cospargere la polvere bianca su tutti gli oggetti decorativi del tuo giardino e poi pulirli con un panno umido. Se non dovvesse funzionare tienili in ammollo in acqua e bicarbonato per qualche minuto.

6/Tenere alla larga le formiche

Le formiche sono ovunque in casa e nel giardino e non sai comeliberartene? Anche in questo caso puoi utilizzare il bicarbonato. Mescola cinque cucchiaini di bicarbonato di sodio con cinque cucchiaini di zucchero a velo e un cucchiaio di acqua. Cerca i formicai e versaci sopra questa miscela e dirai addio alle formiche per sempre. Per liberarti delle formiche prova anche il rimedio a base di cannella: Formiche | Come liberarsene definitivamente grazie alla cannella

7/Migliorare il gusto degli ortaggi



Ultimamente ti sei dato alla coltura biologica? devi sapere che il bicarbonato di sodio ti aiuterà a coltivare verdure più sane e gustose. Cospargere del bicarbonato sul terreno delle verdure coltivate servirà a rendere il terreno meno acido e le verdure coltivate, come ad esempio i pomodori, risulteranno più succosi e dolci. A proposito di Pomodori | Scopri come conservarli a lungo | Segui i consigli

8/Sbarazzarsi di funghi e muffe

Il bicarbonato vanta anche proprietà fungicida, quindi è un ottimo alleato per sbarazzarsi della muffa. Uno studio è stato condotto appositamente per dimostrare il suo effetto su lieviti, dermatofiti e muffe. E’ emerso che è molto efficace. Basta spruzzare acqua con bicarbonato di sodio sulle aree infette.

9/Pulire le foglie delle piante

Che si tratti di piante da interno o da esterno, anche loro si sporcano e hanno bisogno di un trattamento di bellezza ogni tanto. Ravviva i colori e rimuovi lo sporco dalle foglie con una miscela a base di acqua e bicarbonato di sodio. Darai loro un aspetto sano e brillante.

10/Sbarazzarsi delle erbacce

Spesso le erbacce crescono nelle crepe del vialetto del tuo giardino. Per eliminarle dovrai preparare una pasta densa a base di bicarbonato di sodio e le erbe infestanti spariranno per sempre. Puoi preparare nche un erbicida naturale se lo desideri, ecco la ricetta: Dì addio alle erbacce con questo erbicida naturale

Scopri tutti i nostri Rimedi Naturali e tutorial nella sezione Salute e Benessere appositamente dedicata, troverai tantissimi articoli dedicati al miglioramento del tuo benessere psico-fisico tramandati da generazione in generazione.