Alessia Marcuzzi | Fan un’insinuazione su De Martino: la sua reazione

Alessia Marcuzzi | Una fan della conduttrice ha insinuato il dubbio sul presunto flirt con Stefano De Martino che avrebbe fatto infuriare Belen Rodriguez, notando un piccolo particolare sul web. La reazione di Alessia non è tardata ad arrivare.

Alessia Marcuzzi si è ritrovata, in maniera del tutto inconsapevole, al centro della cronaca rosa da quando Dagospia ha lanciato la bomba che la vedrebbe essere stata l’amante di Stefano De Martino, quando quest’ultimo era ancora legato a Belen Rodriguez.

La conduttrice non si è mai sbilanciata più di tanto, preferendo non rilasciare alcuna dichiarazione, mentre gli altri due protagonisti della vicenda hanno prontamente smentito il tutto, nonostante il portale continui a insistere che qualcosa tra i due ci sia stata.

Alessia ha preferito non parlare, ma limitarsi a pubblicare foto in compagnia di suo marito, in modo tale da smentire il flirt con Stefano, anche se Dagospia ha pubblicato quelle che secondo lui sarebbero le prove di tale unione. Una fan però ha insinuato un dubbio su tal proposito, facendole notare che dopo l’uscita del gossip su di lei come non faccia altro che pubblicare contenuti che riguardano lei e suo marito.

Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio sul gossip con De Martino, replicando alla fan che questa è soltanto una sua impressione in quanto lei si limiterebbe a postare gli stessi contenuti social che ha sempre pubblicato da quando è attiva nel mondo della rete.

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: nessun flirt con Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi ha smentito il gossip su Stefano De Martino a suo modo, con i fatti e non con le parole. La conduttrice ha infatti mostrato come il suo matrimonio prosegua a gonfie vele e di come non sia stato intaccato da queste voci che girano sul suo conto, rispondendo alla fan che le ha fatto notare una certa “forzatura” nel postare contenuti social che riguardano proprio quest’argomento.

“Non hai mai pubblicato foto in compagnia di tuo marito“ ha notato la fan, tra l’altro è arrivata anche la reazione di quest’ultimo al gossip. “Ed ora ne metti una dietro l’altra” ha aggiunto. “La coerenza“.

La risposta di Alessia, come anticipato, non è tardata ad arrivare.

“Quali sarebbero le foto che ho postato una dietro l’altra?” ha replicato, ma molto probabilmente la fan in questione faceva riferimento ai contenuti social in generale, come la presenza di suo marito nelle stories, e non al singolo post.

In molti, infatti, hanno notato questo leggero aumento della presenza di Paolo Calabresi Marconi, marito della Marcuzzi sui social di quest’ultima.

Alessia Marcuzzi ha sbottato su Instagram, probabilmente perché stufa di ritrovarsi al centro del gossip senza aver fatto nulla per attirare l’attenzione della cronaca rosa su di sé.