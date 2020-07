I segni zodiacali più dolci tra tutti

Scopri quali sono i segni zodiacali più dolci e quali, invece, non lo sono affatto.

Una delle caratteristiche principali degli esseri viventi, nonché una tra le più apprezzate, è la dolcezza. Si tratta di un modo di essere particolare, che sottintende una certa bontà d’animo e che porta le persone ad agire sempre in modo gentile e piacevole. Non tutti però, sono dolci per davvero. Molte volte può capitare di incontrare persone che pur apparendo in un certo modo, in realtà nascondono un modo di essere del tutto diverso. In questo caso, l’impatto con la realtà è sempre duro perché quando ci si trova a scoprire che una persona considerata dolce, non lo è affatto, la delusione è forte. Detto ciò, la dolcezza deriva da tanti fattori e uno tra questi dipende dall’influenza che le stelle hanno su di noi.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che mentono al partner e quanto sono instabili i vari segni dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni più dolci di tutto lo zodiaco e quanto lo sono davvero. Un aspetto che è strettamente legato al modo di essere e di sentire. Motivo per cui, il consiglio, è quello di controllare il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si avrà un’idea più chiara di chi si ha di fronte e di quanto sia dolce davvero e al di là delle apparenze.

I segni zodiacali che sono davvero tra i più dolci e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli poco dolci

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che pensano sempre a se stesse e che tendono a mettersi al centro dell’attenzione. Il loro modo di vivere li rende quindi poco propensi ad essere dolci con gli altri. Spesso in competizione con chi si trovano davanti, tendono a guardare agli altri per lo più come a dei rivali. Inoltre sono troppo pratici per perdere tempo a trovare le parole adatte per esprimersi. Quando pensano qualcosa la esprimono esattamente per come gli viene. E ciò significa che poco gli importa di ciò che possono pensare gli altri o di quanto le loro parole possano far male. Pur non disprezzando la dolcezza, si trovano tante volte a considerarla più come un segno di debolezza che altro.

E anche se sbagliano parecchio, questa idea tende a restare parecchio radicata. Solo alcuni di loro (e spesso la differenza sta proprio nell’ascendente) riescono a superare queste barriere di pensiero, vivendo la dolcezza come un aspetto positivo e utile e cercando, di conseguenza, di inserirla nella propria vita.

Toro – Quelli dolci con chi dicono loro

I nativi del Leone sanno mostrare dolcezza ma lo fanno solo con le persone che amano davvero o con quelle con cui gli torna utile farlo. Il loro modo di essere dolce, quindi, non è esattamente spontaneo. Il più delle volte si tratta di un modo di fare che mettono in atto per avere qualcosa in cambio. Ciò delinea quindi delle persone che pur apparendolo, il realtà non sono poi così dolci. La verità è che i nativi del segno hanno una visione delle cose estremamente pratica. E questo li porta ad apparire spesso duri e troppo bloccati nelle loro convinzioni. Ciò nonostante, quando hanno a che fare con qualcuno a cui tengono davvero, riescono ad esprimere in qualche modo la loro dolcezza. E, in questi casi, sono anche sinceri. La capacità che hanno di cambiare del tutto quando si trovano davanti a persone delle quali non gli interessa molto è però così grande da destabilizzare chiunque li conosca. Di loro si può quindi dire che pur essendo dolci, non lo sono sempre e che solo conoscendoli a fondo si può capire se la loro dolcezza è sincera.

Gemelli – Quelli che non sono poi così dolci

Dei nati sotto il segno dei Gemelli si possono dire tante cose ma non che siano tra i segni più dolci dello zodiaco. Sempre allegri e disponibili con tutti sanno come trattare con gli altri. Ciò nonostante non rientrano tra i segni più dolci e ciò dipende dal fatto che preferiscono approcci di altro tipo. Ad esempio amano fare spesso dell’ironia e scherzare sui problemi al fine di alleggerirli. In rari casi, quando, pensano di non avere altre carte disponibili, provano con la dolcezza. E quando vogliono ci riescono alla grande, facendo sentire meglio chiunque hanno attorno. Da qui a definirli dolci, però, ci vuole parecchio. Il più delle volte, infatti, non hanno voglia di preoccuparsi per gli altri e possono risultare sbrigativi. Per assaporare la loro dolcezza bisogna trovarli quindi nel momento giusto e con la giusta predisposizione. Motivo per cui non rientrano tra i segni più dolci dello zodiaco.

Cancro – Quelli che sono molto dolci, sopratutto all’apparenza

I nativi del Cancro rientrano tra i segni più dolci dello zodiaco. Il loro preoccuparsi di continuo per gli altri e le cure che offrono sempre alle persone che amano sono infatti la prima cosa che si conosce di loro. Dolci anche con chi incontrano casualmente, sono uno dei segni più difficili da valutare in tal senso. Ciò dipende dal fatto che sebbene la dolcezza sia una loro prerogativa, a volte la usano anche per apparire gradevoli e fare colpo sugli altri. Per capire quando sono sinceri è quindi indispensabile conoscerli a fondo in modo da saperne cogliere ogni sfumatura. Così facendo si eviterà di scambiare per dolcezza eventuali moine o tentativi di manipolazione che, a volte, in nativi del segno possono mettere in atto. Escludendo quest’ultimo aspetto, i nativi del Cancro rientrano comunque tra i segni più dolci dello zodiaco.

Leone – Quelli molto dolci ma solo con chi amano

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano dominare le scene. Nel rapporto con gli altri cercano sempre di apparire i migliori e di farsi amare per loro tante qualità. Se davvero coinvolti da qualcuno, e quando si sentono apprezzati quanto basta per esserne soddisfatti sanno essere che dolci. Lo sono in modo durevole e visibile ma che può venir meno ad ogni più piccolo cambiamento. Per questo motivo, pur risultando capaci di esprimere una grande dolcezza, non rientrano tra i segni che lo sono di più.

Ci sono infatti diversi ambiti nei quali si possono mostrare addirittura insensibili e poco portati all’empatia. Cosa che accade spesso sul lavoro o in qualsiasi tipo di confronto. Per poter sperimentare la loro dolcezza è quindi necessario farsi amare da loro e al contempo dargli tutto ciò di cui hanno bisogno.

Vergine – Quelli che non sanno essere dolci

I nativi della Vergine non conoscono a fondo la dolcezza e non sono affatto bravi ad esprimerla. Per loro si tratta di un segno di debolezza. E, in quanto tale cercano di evitarlo con ogni mezzo. Questo aspetto li rende persone spesso poco socievoli e per nulla in grado di creare rapporti di vera intesa con gli altri. Sempre pronti al giudizio non riescono a manifestare i propri sentimenti e fanno seriamente fatica a rispondere a quelli degli altri. All’interno dello zodiaco sono quindi tra i segni meno dolci tra tutti. E, cosa più importante tra tutte, non aspirano neppure ad esserlo. Motivo per cui possono risultare a volte troppo rigidi e severi. Un aspetto del quale, però, non si preoccupano affatto.

