Hai per caso delle scaffalature piene di scatole di scarpe? Arriva un riciclo speciale per te per riutilizzarle al meglio senza dover ogni volta accumularle in nei vari angoli della casa o togliendo tanto spazio nel tuo ripostiglio.

Quando la tua casa straripa di scatole delle scarpe arriva l’infallibile riciclo per sbarazzartene! Non serve affatto buttarle quando puoi riutilizzarle in modo assolutamente creativo. Ecco come riciclare le scatole delle scarpe: idee utili e facili!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Segnaposto con fiori di carta -VIDEO-

Ricicla facilmente le scatole non solo di scarpe!

Conosci bene quella sensazione di avere casa sotto sopra perché magari sei da poco rientrata da un viaggio, una gita e tra tutta la roba in subbuglio figurano anche mille scatole di scarpe? Non temere! Oggi ti svegliamo utili trucchetti per usufruirne in modo creativo, così facendo non dovrai buttarle e potrai riutilizzarle per rendere la tua casa originale.

Da non sottovalutare il fatto che in questo modo aiuterà l’ambiente, darai il tuo prezioso contributo ecologico. Le idee per riciclare le scatole di scarpe sono davvero moltissime! Di sicuro non appena leggerete gli usi capirete di non averci mai pensato prima.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Detersivo per bucato al sapone di Marsiglia fai da te

Una delle tante cose che si possono fare sono sicuramente dei portaoggetti fai-da-te utili e graziosi. Le scatole in questione infatti possono continuare a contenere diventando una vera e propria scarpiera assemblata. Un innovativo mobile senza aver speso soldi!

Ti basterà sovrapporre tutte le scatole che hai a disposizione e creare un’apertura sul lato anteriore. Così renderai più agevole prendere le scarpe ogni volta che dovrai calzarle. Le scatole che formano la scarpiera puoi dipingerle come preferisci o rivestirle di carta colorata. Puoi creare inoltre dei contenitori pratici per tutti gli indumenti intimi, anche per le mini-magliette estive, i costumi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Diy | quadro con ciottoli di mare dipinti -VIDEO-

Prendi spunto dalle scatole di cartone e adatta i vari passaggi per quelle di scarpe. Hai pensato invece di utilizzarle per fare qualcosa per i bimbi? Per le bimbe ad esempio, si può creare anche una casa per le bambole, i lati della scatola faranno da pareti e il coperchio ovviamente il tetto o il divisorio tra le varie stanze.

Armati poi di pennelli, colori di ogni tipo e date spazio alla fantasia insieme ai vostri figli!