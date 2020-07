Il cast di Glee si è riunito per un ultimo addio a Naya Rivera, l’attrice scomparsa qualche giorno fa.

Nella giornata di ieri, ciò che i parenti, gli amici e i tanti fan di Naya Rivera temevano si è purtroppo avverato. Il corpo dell’attrice è stato infatti ritrovato senza vita durante le ricerche che si protraevano ormai da giorni.

Subito dopo l’annuncio del ritrovamento di un corpo, parte del cast di Glee (la serie che ha reso famosa Naya) si è riunito sul lago Piru in attesa di notizie e per salutare un’ultima volta l’ex collega ed amica.

Il cast di Glee riunito per un ultimo saluto a Naya

Come molti ormai sapranno, Naya Rivera era scomparsa il 9 Luglio, subito dopo aver noleggiato una barca con il figlio di 4 anni per una breve gita sul lago Piru. Una gita che purtroppo le è stata fatale. Il figlioletto è stato infatti trovato da solo sulla barca. Le ricerche sono così proseguite per giorni finché ieri, lo stesso giorno della tragica scomparsa di Cory Monteith (altro attore di Glee), non ne è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita.

Dal momento dell’annuncio del ritrovamento di un corpo e ancor prima che Naya venisse riconosciuta dalla famiglia, molti degli attori di Glee si sono riuniti sul lago Piru dove, tenendosi per mano, sono rimasti in attesa di avere notizie.

L’immagine del cast riunito per ricordare l’attrice, ha fatto il giro del web e che ha commosso molti fan, compresi quelli che nei giorni scorsi si erano lamentati per i pochi commenti su quanto avvenuto da parte del cast.

In seguito al silenzio da parte di alcuni attori, infatti, i fan si erano scagliati contro il cast, alzando un polverone che ha poi spinto molti di loro a replicare. Diversa invece la reazione di Lea Michelle che, forse a causa dei tanti insulti ricevuti, ha preferito disattivare il proprio account, restando comunque in silenzio.

Tornando a Naya, sembra che l’attrice sia morta subito dopo aver salvato il figlio riportandolo sulla barca e inviando una foto alla famiglia, nella speranza di aiutarli a ritrovare il bambino. Un gesto estremo che, secondo la ricostruzione fatta dalla autorità, le avrebbe consumato ogni energia impedendole di mettere in salvo anche se stessa.