Lombardia | Cade l’obbligo della mascherina nei luoghi aperti

Lombardia | E’ caduto l’obbligo, a partire da domani, di indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Resta invece necessario l’uso nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici di trasporto.

In Lombardia cade l’obbligo della mascherina. Nei luoghi all’aperto, infatti, i cittadini saranno liberi di non indossarla e di poter camminare liberamente come un tempo.

Anche se, qualora dovesse rivelarsi impossibile rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro l’uno dall’altro, l’uso diventa obbligatorio. Resta obbligatorio, invece, il suo utilizzo anche nei luoghi chiusi, come ristoranti o negozi di vario genere, o quando si utilizzano i mezzi pubblici, come bus o metropolitana.

Un piccolo passo avanti, che sarà possibile già a partire dalla giornata di domani, verso la normalità che tanto manca a tutti quanti noi.