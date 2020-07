Kelly Preston | Nella sua carriera anche un primo bacio molto speciale

Kelly Preston, la moglie di John Travolta recentemente scomparsa, nella sua carriera ha dato un primo bacio molto speciale in un video clip che ha fatto la storia della musica pop. Ve lo ricordate?

Kelly Preston è venuta recentemente a mancare, perdendo purtroppo la sua battaglia contro il cancro. Oltre ai tantissimi messaggi di supporto per la sua famiglia e quella con John Travolta, c’è stato un messaggio che ha colpito tutti i suoi fan, in quanto chi lo ha scritto ha ricordato un bacio molto speciale avuto dall’artista durante la sua carriera.

Non stiamo parlando di un bacio qualunque, ma di un vero e proprio primo bacio cinematografico.

A scrivere il messaggio in questione è stato Adam Levine, cantante dei Maroon 5, che ha ricordato l’artista, scomparsa a soli 57 anni, attraverso il bacio che si sono scambiati sul set per la realizzazione del video She Will Be Loved. Quella scena, infatti, ha segnato il primo bacio cinematografico per il cantante.

Kelly Preston ha baciato Adam Levine sul set di un videoclip ed era impossibile per non lui non riportare a galla quel bel ricordo in un momento del genere per ricordare l’artista in questione.

Adam Levine ricorda Kelly Preston, moglie di John Travolta, dopo la scomparsa: “Il mio primo bacio”

Adam Levine, sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a scrivere un messaggio per la moglie di John Travolta, che è recentemente scomparsa.

Il messaggio del leader dei Maroon 5 ha puntato a ricordare quel momento passato insieme, riportando a galla un bacio molto speciale di cui forse non tutti erano a conoscenza. Il pezzo, tra l’altro, dopo la sua uscita ebbe anche un ottimo riscontro con il pubblico.

“Sei stata il mio primo bacio cinematografico” ha scritto Adam Levine dopo la scomparsa di Kelly Preston, tra l’altro ieri è stato ritrovato anche il corpo di Naya Rivera, stella di Glee. “Ci manchi Kelly, avrai per sempre un posto speciale nel mio cuore” ha concluso triste il cantante, che prima di pubblicare il post ha preferito prendersi il suo tempo per metabolizzare la notizia della sua scomparsa.

Il messaggio di Adam Levine per Kelly Preston ha emozionato il popolo del web, che ricorda ancora quello splendido bacio nella clip di She Will Be Loved.