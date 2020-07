Dì addio alle erbacce con questo erbicida naturale

Il tuo viale è invaso dalle erbacce? Prova questo erbicida naturale e sarai sorpreso dal risultato senza temere per la salute.

In tutte le stagioni i nosti vialetti di casa sono infestati dalle erbacce. Spesso ricorriamo ad erbicidi chimici disponibili sul mercato altre volte preferiamo non usarli perchè temiamo per la nostra salute e quella dei nostri cari specialmente se in casa ci sono bambini e animali domestici. Da oggi non dovrai più preoccuparti di erbacce e salute, ti forniamo la ricetta per preparare un diserbante biologico al 100%, molto semplice da preparare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Repellenti naturali per sbarazzarsi delle formiche in modo permanente

Come realizzare un disserbante efficace ma biologico e naturale

Ore passate a rendere bello il tuo giardino e dopo pochi giorni il viale è di nuovo infestato dalle erbacce. Sentieri, gradini, vialetti, ovunque vediamo erbacce che desideriamo eliminare ma quando prendiamo l’erbicida temimo per i possibili danni sulla salute e sull’ambiente perchè sappiamo bene che quasi tutti gli erbicidi chimici contengono una sostanza tossica, il glifosato.

Se non hai mai sentito parlare di questo componente o ignori i suoi effetti dovresti imbaterti in un articolo pubblicato dal sito The Guardian scritto da un attivista ambientale americano Erin Brokovich. Stando a quanto riporta questo articolo pare che il glifosfatorappresenti una preoccupazione costante per il pianeta. Un componente altamente tossico che si trova in oltre 750 prodotti molto diffusi a livello mondiale, tra i quali l’erbicida.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: IDEE ARREDO: il lusso in giardino

La pericolosità del glifosato sarebbe stata dimostrata clinicamente. Sembrerebbe che un giardiniere che lavorava per un’azienda di pesticidi, Dewayne Johnson, si sarebbe ammalato di cancro all sistema linfatico a causa dell’uso quotidiano di un noto erbicida prodotto dall’azienda Monsanto- Bayer. Dopo un lungo processo, la Monsanto sarebbe stata dichiarata colpevole e ha dovuto risarcire l’uomo corrispondendogli ben 250 milioni di euro, soldi che quest’uomo, giunto alla fine de suoi giorni, non potrà certo godersi.

Sono seguiti giorni duri per il colosso tedesco Bayer che nel 2018 acquistò il gigante amercicano Monsanto per 63 miliardi di dollari. Molti altri agricoltori hanno intrapreso una battaglia legale contro l’erbicida a base di glifosato della Monsanto e molti governi hanno dichiarato di voler bandire completamente questo prodotto “probabile cancerogeno” dal loro territorio entro il 2020.

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (The International Agency for Research on Cancer) sta valutando attivamente gli effetti di questo componente cercando di capire la pericolosità in termini di durata di esposizione e velocità di contagio.

Questo è solo uno dei tanti esempi di pericolosità che si cel dietro l’utilizzo di prodotti chimici. Allora perchè non provare a rivolgersi ad alternative naturali e organiche, che sono salutari e non danneggiano la salute e l’ambiente?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Le 10 astuzie di giardinaggio che faranno ingelosire i tuoi vicini

Ricetta ecologica di un erbicida efficace

Ecco una ricetta 100% naturale di un erbicida da preparare a casa che ti permetterà di ottenere risultati pari a quelli dei prodotti chimici ma senza rischiare di danneggiare la tua salute.

Di cosa avrai bisogno:

4L di aceto bianco

500g di Sali Epsom (li trovi in farmacia o nei supermercati)

(li trovi in farmacia o nei supermercati) Detersivo per piatti organico da 60 ml

Preparazione:

Mescola tutti gli ingredienti in un flacone spray e distribuisci la miscela sulle erbacce, preferibilmente nelle giornate di sole con un clima secco. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di giornate umide o a rischio di pioggia.

Perché questa miscela funziona?

Come ci spiega SFGATE, il sito genitore del San Francisco Chronicle, in cucina spesso si trovano degli ingredienti che hanno molteplici altri usi sconosci. Dunque la cucina sarebbe una miniera di risorse. Nel caso specifico la miscela contrasta efficaciemente le erbacce poichè l’acido acetico presente nell’aceto e il sale Epsom seccano le erbacce, il detersivo per i piatti favorisce solo l’adesione della miscela alle piante.

Avvertenze

Questo erbicida secca tutto il verde che tocca, pertanto fate attenzione a distribuirlo solo sulle piante infestanti che volete eliminare preservando fiori e altre piante coltivate nel giardino.