Can Yaman | Fidanzata italiana per l’attore di Daydreamer?

Can Yaman ha una fidanzata italiana? La vita privata dell’attore di Daydreamer è top secret, ma Francesca Cipriani si candida.

Can Yaman è l’attore del momento. Turco, fisico muscoloso e atletico, sguardo magnetico e un fascino da bello e selvaggio, lo hanno reso una star non solo in Turchia, ma anche in Italia dove, ogni giorno, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi con la soap opera Daydreamer – Le ali del sogno. Della sua vita privata, però, non si sa assolutamente nulla. Le corteggiatrici, però, sono davvero tante e tra queste spunta anche Francesca Cipriani.

Can Yaman, Francesca Cipriani piange per lui: “dovevamo andare a cena”

Francesca Cipriani svela di avere un debole per Can Yaman. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Francesco Fredella su RTL 102.5, ha ammesso di essere molto interessata a conoscere Yaman che, con il suo fascino, ha conquistato tutto il pubblico italiano.

“L’amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile”, ha raccontato la Cipriani che, se dovesse entrare nella casa del Grande Fratello vip, potrebbe ritrovarsi come coinquilino proprio l’attore turco

“Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”, ha aggiunto ancora la Cipriani.



L’attore di Daydreamer, dunque, risponderà all’appello di Francesca Cipriani portandola a cena? L’attore turco troverà davvero in Italia il grande amore? Non ci resta che attendere per scoprirlo.