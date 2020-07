Uomini e Donne | Barbara De Santi furiosa: “Lo faccio per non insultarvi”

Uomini e Donne | Barbara De Santi furiosa: “Lo faccio per non...

Uomini e Donne | Barbara De Santi del Trono Over si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram dopo essere stata insultata dagli utenti della rete.

Uomini e Donne, senza alcun dubbio, ha dato modo a Barbara De Santi, una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di canale 5, una certa visibilità. Purtroppo ciò comporta, oltre ad avere tantissimi sostenitori, anche ad aver a che fare con gli haters, i famosi odiatori del web.

Quest’ultimi, nelle scorse ore, hanno fatto perdere la calma alla beniamina del pubblico di canale 5, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo prima di bloccare dai suoi social chi preferisce insultarla piuttosto che rende più proficuo il proprio tempo libero.

“Solitamente sono una persona che cerca di rispondere a tutti quelli che le scrivono, ma certi commenti non si possono davvero leggere” ha ammesso Barbara De Santi dopo Uomini e Donne, che di recente ha criticato Giovanna Abate al Trono Classico. “E’ palese che certe persone siano colme di invidia, che sprizza da tutti i pori” ha proseguito la dama.

“Per questo motivo ho deciso di bloccarvi per non insultarvi” ha concluso Barbara, perdendo la calma con gli odiatori del web.

Barbara De Santi presa di mira dopo Uomini e Donne: il suo sfogo

Barbara De Santi, dopo aver preso parte al Trono Over, è stata presa di mira dal popolo della rete. Per questo motivo ha scelto, dopo aver perso la calma, di lasciarsi andare ad un lungo sfogo sul web, sperando che chi trascorre il suo tempo ad insultarla possa impiegarlo in qualcosa di più costruttivo.

“Voglio approfittare di questo momento per fare una piccola comunicazione di servizio per tutte quelle persone che hanno un bel po’ di tempo da perdere” ha dichiarato Barbara De Santi di Uomini e Donne, che di recente ha lanciato un messaggio di speranza. “Mi rivolgo, ovviamente, a tutte quelle persone negative” ha aggiunto.

“Non voglio cadere nel volgare ed essere offensiva, ma se venite sul mio profilo soltanto per insultarmi o criticare in maniera negativa ciò che mangio evitate” ha concluso la dama del Trono Over. “Anche perché io con voi non mi comporto di certo così”.

Barbara De Santi del Trono Over, ancora una volta, non le manda a dire. Sarà per questo che è così amata dal pubblico del piccolo schermo?