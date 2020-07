Stefano De Martino | Fatima Trotta ammette: “Lo fa in continuazione”

Stefano De Martino è stato il protagonista di un curioso retroscena raccontato da Fatima Trotta prima della diretta di questa sera con Made in Sud.

Stefano De Martino, tra poche ore, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova diretta di Made In Sud, il programma che ormai da qualche anno conduce al fianco di Fatima Trotta su Rai 2.

Per l’occasione, poco prima di un nuovo appuntamento con il programma comico più amato dai telespettatori, la conduttrice ha scelto di concedere un’intervista al settimanale Telesette, dove ha svelato un curioso retroscena sul suo compagno di viaggio. Che cosa ha detto?

Fatima Trotta ha confidato che Stefano De Martino è sempre a dieta. In quanto l’ex di Belen Rodriguez, che di recente ha avuto uno scambio di like con Emma Marrone, sa bene che quando torna a casa dei suoi genitori metterà sicuramente qualche chilo.

“Stefano è a sempre a dieta, mangia sano. Lo fa in continuazione“ ha ammesso la conduttrice. “Da buon campano sa bene che quando torna a casa mangerà tanto” ha confidato Fatima, svelando un inedito aspetto di De Martino.

Fatima Trotta svela un retroscena su Stefano De Martino a Made in Sud: “Un colpo al cuore”

Fatima Trotta, durante il corso dell’intervista, ha anche ammesso le difficoltà provate durante il debutto di questa nuova edizione di Made in Sud con Stefano De Martino. Edizione che, per la prima volta a causa dell’emergenza del coronavirus, sta andando in onda senza il pubblico in studio. Elemento vitale per un programma comico.

“Durante la diretta della prima puntata abbiamo avuto tutti un colpo al cuore” ha ammesso Fatima Trotta a Made in Sud, che ormai è diventata il punto di riferimento di Stefano De Martino

“Essendo uno show comico, si base interamente sull’interazione con il pubblico. Lo scambio con loro è vitale per far funzionare un programma del genere” ha concluso dispiaciuta la conduttrice.

Nonostante la difficoltà riscontrate, Fatima Trotta e Stefano De Martino riescono a condurre egregiamente Made in Sud, strappando non pochi sorrisi al pubblico che li segue con affetto da casa.